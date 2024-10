Pech brzy ukáže nový vůz. Chceme bojovat o čelo, proto jdeme do moderní techniky

„Vydržte. Ještě pár dnů, maximálně týdnů,“ pousmál se sedmačtyřicetiletý Pech minulý týden při setkání s novináři.

Jisté už nějakou dobu je, že po pěti letech se loučí s vozem Ford Focus WRC, na konci listopadu s ním ještě absolvuje tradiční Pražský Rallysprint. Pak přesedlá do auta modernější kategorie R5.

Jan Kopecký, váš velký rival, nevyloučil po konci sezony i konec kariéry. Zdá se, že něco takového u vás nehrozí.

To tedy nehrozí. (úsměv) Nás to s Petrem (spolujezdcem Uhlem, pozn. aut.) pořád strašně baví. Možná víc a víc. Je to teď hrozně hezké. Mladí kluci už předloňskou zimu hodně zrychlili. Má to nový náboj, už to dávno není jen o nás dvou s Honzou. Bojuje se vyrovnaně o prvních pět příček, to je skvělé.

Hlavní důvod, proč opouštíte focus, je ten, že poslední roky jste s vozem WRC nemohl zasáhnout do bojů o český titul?

Je to jednoduché. Někdy v roce 2003 federace řekla, že tato auta nemohou jet o mistra ČR, jen o výhru v jednotlivých závodech. A od příští sezony nebude ani to. Budou dvě striktní kategorie, domácí šampionát a Rallye Challenge, už to nebude propojené do sebe. Pak to pozbývá smysl. My chceme bojovat o čelo, proto jdeme do moderní techniky.

Fakta Světová rally na Šumavě Na Pražském hradě dnes slavnostním ceremoniálem odstartuje Středoevropská rallye, předposlední závod světového šampionátu. Hned po úvodní RZ v Chuchli piloti zamíří na Šumavu. Dnes je čeká noční etapa na Klatovsku, zítra dalších šest testů, po dvou s centry v Klatovech, Strašíně a Šumavských Hošticích. Poté se podnik přesune do Německa a Rakouska.

Během minulé sezony jste testoval několik vozů kategorie R5. Co vám to ukázalo?

S tím jsme počítali už na začátku roku. Při závodech nebo při testováních jsme zkoušeli modernější techniku. Rally Plzeň jsme jeli s citroënem. Mrzelo mě, že auto nedojelo do cíle, nebylo ideálně připravené a ve správné kondici. Pak jsme zkusili všechny tři druhy škodovek R5. A postupně se rozhodovali, co pořídit na příští sezonu.

Na Barum rallye jste pilotoval Škodu Fabii R5, jak vám sedla?

Dobře. Tohle konkrétní auto připravuje můj dlouholetý šéfmechanik. Původně pro Vojtu Štajfa, teď pro Petra Kačírka. Tím, jak s Honzou Kubíčkem spolupracujeme pětadvacet let, bylo auto nastavené přesně tak, jak to mám rád. Upravoval jsem jen strašně malé detaily. Dalo mi to velký rozhled, jak nahlížet i na ostatní zkoušené vozy.

Jak velký rozdíl to bude oproti řízení starého fordu WRC?

Když jdete do nového auta, trvá skoro rok, než se s ním naučíte. Tím, že vůz budeme mít půl roku před sezonou, věřím, že se připravíme dostatečně. Ale jestli to tak opravdu bude, se uvidí. Závodní kilometry dají člověku úplně nejvíc, ty nenahradíte. Můžete mít spoustu zkušeností, vědět, jak každou zatáčku projet...

Ale?

Ale zároveň se musíte cítit propojený s autem. Věřit, že to na cestě udrží. A to přece jen trvá. Bude to krůček po krůčku. Nemůžete si říct, tuhle zatáčku umím projet sto sedmdesátkou, tak to hned zkusím. Takhle to nefunguje, musíte začít pomaleji, být si jistí. Pár závodů to prostě potrvá. Jediné auto, na které jsem si takto nemusel zvykat, byl paradoxně právě focus. Do něj jsem sedl už kdysi a v roce 2019 znovu. Od začátku jsem ho mohl řídit se zavřenýma očima, bylo to strašně hezké souznění.

Budete o to víc testovat?

Budu, ale ještě se uvidí, jestli hned, nebo začátkem příštího roku. Auto bude nové, mechanici ho nejprve musí rozebrat, aby poznali každý šroubek, zkontrolovali, jak je zajištěný, utažený. Aby se naučili jednotlivé díly – ramena, převodovky, diferenciály – poslepu měnit. Uděláme nějaké hrubé nastavení, od kterého se odpíchneme.

Vypadá to jako dokonalá laboratorní práce.

Žádné auto, snad kromě tovární škodovky, nemá know how ideálního nastavení na český asfalt. Místní podmínky jsou jiné než ve Finsku, Anglii, Francii... Uděláme základ, párkrát se svezeme a začneme upravovat. Věřím, že nastolíme od začátku správnou cestu.

Novým českým šampionem se stal Dominik Stříteský, třetí byl Filip Mareš. Vítáte, jak se do toho mladší generace opřela?

Jsem z toho úplně nadšený! I proto bych se rád vrátil do bojů o čelo. Klobouk dolů, jak zrychlili. Nechci machrovat nebo si honit tričko, ale pokud to bylo i kvůli tomu, že jsme s Honzou Kopeckým dokázali nastavit pomyslnou laťku a oni byli několik let nuceni se k nám dorovnávat, je to super. Teď se vyrovnali, možná malinko přeskočili. Dominik měl skvělou sezonu, stabilní, další někdy vystrčili růžky, jindy to bylo horší. Pro nás s Petrem Uhlem je to rozhodně nová výzva.

Činí technika mezi nejlepšími velký rozdíl?

To ne. Nedá se říci, že by dnes někdo byl tovární tým. Stříteský má možná nejlepší motor, když jeho chlebodárce dělá motory pro všechny škodovky v Čechách. Asi ho bude mít nejvyladěnější, bylo by smutné, kdyby kovářova kobyla chodila bosa. Navíc celá jejich posádka váží tolik, kolik já sám. (smích) Ale s tímhle hendikepem se srovnáváme celou kariéru a uměli jsme se s tím vždycky popasovat.

S fordem vás čeká ještě Pražský Rallysprint, těšíte se?

Loni jsem byl po operaci ramene a nemohl jet, o to víc se těším. Ale jak říkala moje babička, vše zlé je k něčemu dobré. Loni náhle napadlo strašně sněhu, v Praze byla kalamita, nastavit rychle auto na zimu bylo složité. Bylo to spíš o tom projet trať než sportovat, jak si přejeme. Takže mě to vlastně nemrzelo.

Závodí se naplno? Hodně pilotů ukazuje fanouškům spíš show.

Ano, je to rozlučka s rokem. Ale závodí se a já to tak pojmu. Ať si kdo chce říká, že se jede pro lidi. Ale smyky začnou dělat závodníci teprve ve chvíli, kdy nemají šanci na to úplně nejlepší umístění. První dvě tři rychlostky jedou všichni naplno. Až když se na čele usadí čtyři pět posádek, ostatní začnou dělat tu správnou show.