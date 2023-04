Na hraně rizika. Zvládl jsem to, ani nevím jak, líčil Pech po Valašské rallye

Triumf při letošní 41. Kowax Valašské rally ValMez znamená, že Pech byl nejrychlejší třikrát z posledních čtyř návštěv Valašského Meziříčí a okolí. Neuspěl pouze v roce 2021, kdy záhy odstoupil. Zbylé tři výjezdy na druhý konec republiky proměnil v těsné, ale vydřené triumfy.

„Víc jsme si přát nemohli, jsme šťastní na sto procent,“ pousmál se v cíli šestačtyřicetiletý Pech, kterého ve voze Ford Focus WRC dlouhé roky doplňuje Petr Uhel. „Zvládl jsem to, ani nevím jak.“

Série začala v roce 2020, kdy se Valaška jela vinou covidu v nezvyklém srpnovém termínu i pod pozměněným názvem Kowax ValMez Rally. Tehdy triumfoval o 5,3 sekundy před svým velkým rivalem Janem Kopeckým.

Loni se Pech posunul do čela až v poslední rychlostní zkoušce, nechal za sebou druhého Filipa Mareše o 4,1 sekundy a třetího Kopeckého o 8,6 sekundy. Letošní ročník opět nabídl dramatickou bitvu těchto tří pilotů, ovšem s pozměněným scénářem. Pozdější vítěz šel do čela hned po druhém testu a už tam zůstal. Mareše porazil o 3,8 sekundy a Kopeckého o necelých 20.

„Ale nebylo to nic snadného. Byl to čistý doraz od začátku do konce,“ upozornil Pech. „Strašně to klouzalo. Jelo se rychle, sem tam přišla nějaká krizička. Od první do poslední vložky se jelo bez nějakého taktizování. Vody bylo tolik, že trať v těch vysokých rychlostech ani nešla přečíst. Už to bylo na hranici totálního rizika. Vody bylo tolik, že to chytalo akvaplanink, o to víc jsem šťastný, že nám závod vyšel. Kdyby nás to vyhodilo, tak by prostě auto vypadlo ven. O to jsem šťastnější, že jsem v cíli.“

Pech už druhým rokem nemůže bojovat o mistrovský titul. Piloti v modelech WRC sice usilují o triumf v jednotlivých soutěžích, ale nebodují do celkového pořadí českého šampionátu. O to víc si vítěz cení každého jednotlivého triumfu.

„Loni to byly menší nervy. Pořád jsme byli na třetím místě a naším tempem jsme se dostali až na první,“ zavzpomínal. „Tentokrát jsme tempo museli pořád hrotit, až do poslední rychlostky jsem si nebyl ničím jistý.“

Oč víc se v posledních letech daří na Valašsku Pechovi, o to méně má důvodu k radosti Kopecký. Zdejší soutěž úřadující šampion naposledy ovládl v roce 2019. Při ročníku, který jeho rival nedokončil, obsadil druhé místo, protože tehdy nasadil pekelné tempo Rus s lotyšskou licencí Nikolaj Grjazin.

„Prokleté to tady pro nás není. Vždycky jsou za tím nějaké důvody,“ zmínil Kopecký, který s navigátorem Janem Hlouškem představili nový soutěžní vůz Škoda Fabia RS Rally 2. Zatímco loni doplatil na špatnou volbu pneumatik, tentokrát na desetivteřinovou penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly a pozdější defekt.

S celkovými pěti triumfy přesto Kopecký zůstává rekordmanem.