Čeká nás důkladná kontrola motoru, smutní Pech po Bohemia rallye

Jenže druhý den přišla pohroma. Pech sice v úvodní „erzetě“ druhé etapy navýšil svůj náskok na šest vteřin, jenže jeho Ford Focus WRC vzápětí vypověděl službu.

„Přetrhl se nám řemen k vodní pumpě a začala stoupat teplota,“ popisoval klíčové okamžiky pětačtyřicetiletý Pech.

Už při průjezdu po té rychlostní zkoušce na vás byla znát nervozita. Tušil jste, že je zle?

Věděl jsem, že něco není v pořádku. Hned za vložkou jsme s Petrem začali opravovat. Jednalo se o složitější zásah jen s tím nářadím a náhradními součástkami, co si s sebou vozíme. Mezi nimi jsme měli i řemen. Museli jsme vymontovat pumpu servořízení a pumpu hydrauliky. Povedlo se, nový řemen se nám povedlo i nasadit.

Ale?

Bohužel příčinou prasknutí bylo zadřené ložisko vodící kladky. S tím se na místě nedalo nic dělat. Je to navíc závada u dílu, který jsme preventivně vyměnili po Hustopečích. Nový díl bohužel z neznámého důvodu nevydržel a nás to připravilo o boj o vítězství.

Přitom Jan Kopecký před nedělním úvodním testem udělal velkou chybu, když zvolil mokré pneumatiky.

Po první etapě bylo jasné, že je to mezi námi vlastně od začátku, náš náskok byl maličký. Po nočních deštích bylo podle hlášení našich špionů místy ještě vlhko, a ti po poradě s Petrem Uhlem rozhodli, že pojedeme tvrdé, suché pneumatiky. Déšť již nehrozil a mokrá místa v letních teplotách rychle vysychala. Když jsem ale viděl, že Honza odjíždí ze servisu na mokrých pneumatikách, dost ve mně hrklo. Byla to úplně opačná volba a bylo jasné, že jeden z nás udělal velkou chybu. Za chvíli se ukázalo, že lépe obuto máme my, hned v úvodní krátké rychlostce jsme si vyjeli náskok pět vteřin. Jenže dál nás auto nepustilo.

Přitom na Bohemia rallye jste se hodně těšil, že?

Moc. Tratě Bohemky patří k tomu nejlepšímu, co u nás v rallye máme. Především ty kolem Turnova. Do druhé etapy byla zařazena i nová rychlostní zkouška Zvířetice, která byla z velké části šotolinová. I když na ní byly některé úseky rozbité, po seznamovacích jízdách jsem se právě na tuhle rychlostku těšil. Bylo to prostě něco jiného, kde se muselo již v tréninku myslet hodně dopředu. Právě tady jsem čekal, že se bude lámat chleba. Bohužel jsme se toho nedočkali.

Co vás čeká v nejbližších dnech? Dalším podnikem mistrovství ČR je Barum rallye ve Zlíně na konci srpna.

Teď nás hlavně čeká důkladná kontrola motoru, jestli přehřátím neutrpěl větší škody. To by pro nás byla úplná pohroma...