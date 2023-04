Už jsem skoro nevěřil, že to dotáhneme, přiznal Pech po Rallye Šumava

Pech, pilot plzeňského EuroOil Teamu, vedl téměř po celou dobu soutěže a první pozici nepustil ani na konci. V cíli se spolujezdcem Petrem Uhlem slavil šestý triumf na „domácí“ trati. Nakonec rozdíl mezi rivaly činil 3,5 vteřiny.

„Hrozné drama. Honza se na nás dotáhl a přiznám se, že jsem moc nevěřil, že to dotáhneme, protože v ten moment byl v laufu. Ale zabojovali jsme, poslední rychlostka nám vyšla. Jeli jsme ze smyku do smyku, snažili se auto držet na cestě, byla tam dlouhá šotolina. Povedlo se, jsme strašně šťastní,“ líčil pro Českou televizi Pech.

„Poslední rychlostka byla těžká, chvílemi pršelo. Dali jsme do toho všechno, ale nestačilo to, Venca byl rychlejší,“ pronesl Jan Kopecký, který se i tak po druhém díle českého šampionátu dostal do čela průběžného pořadí. Pech totiž o titul s vozem Ford Focus WRC bojovat nemůže, auta kategorie WRC do celkového hodnocení nezasahují.

To ale šestačtyřicetiletému Plzeňanovi vůbec nevadilo. Po vítězství na Valašské rallye si připsal druhé prvenství, navíc si spravil chuť po loňsku, kdy o první příčku na Šumavě přišel až po defektu těsně před koncem. „Na to si nevzpomínám,“ vtipkoval Pech.

I letos měl namále. V předposlení erzetě totiž nedobrzdil na odbočce do levé zatáčky a po 132 kilometrech a jedenácti testech tak největší sokové nastupovali do závěrečného dějství s minimálním rozdílem.

„Přitom ta vložka se mi dařila, cítil jsem, že máme super tempo. Ale bylo to na hranici rizika, co dovolí auto a pneumatiky. Uklouzlo mi to, musel jsem couvnout a zase se rozjet,“ popisoval plzeňský jezdec.

Na Šumavě se dařilo také další posádce z regionu. Václav Kopáček s Petrem Pickou z blovického Kicker Racingu obsadili s vozem Ford Fiesta R5 pátou příčku absolutně.

„Bylo to náročné, hlavně při volbě pneumatik. Přezouvalo se ostošest, všichni čekali v servisu do poslední chvíle, jak to bude s počasím,“ popisoval Václav Kopáček.

Dalším podnikem mistrovství ČR bude květnová Rallye Český Krumlov. „Budu strašně rád, když budou mezi námi dál tak těsné rozdíly. Ať si to užíváme my i diváci. A počkáme si, kdo bude v cíli šťastnější,“ plánoval Pech.