Podporu cítím na každém kroku, říká Pech před startem Rallye Šumava

Ale před víkendovým startem Rallye Šumava Klatovy je s tím sedmačtyřicetiletý několikanásobný šampion smířený.

„Na letošní sezonu jsme změnu nechystali, od podzimu jsme se připravovali na to, že dál pojedeme s focusem. Federace sice znovu upravovala řády, kam smíme a nesmíme, ale pro nás je nejdůležitější, že pojedeme o vítězství v jednotlivých závodech a absolutním pořadí. To je pro nás prioritní, i když nejedeme o titul. Co bude dál, se uvidí,“ hlásil Pech.

Šumava, kde triumfoval i loni, je pro jezdce plzeňského EuroOil Teamu srdeční záležitostí, tradičně má okolo tratě obrovskou podporu. „Samozřejmě je to příjemné, ale zároveň trochu zavazující. Podporu cítíme na každém kroku, chcete se o to víc předvést, mohou přijít nějaké chybičky. Ale jsem moc rád, že se seriál rozběhne v Klatovech. Jen mě mrzí, že se letos nepojede atraktivní Čínovský okruh, tam je určitá nostalgie,“ uvedl Pech.

Na startu se sejde velká konkurence včetně Erica Caise, obhájce titulu Jana Kopeckého a dalšího favorita Dominika Stříteského, kteří minulý víkend obsadili medailové pozice na Valašské rallye. Ta však v letošním roce schází v kalendáři mistrovství ČR. A českou premiéru s vozem Toyota GR Yaris Rally2 si na Šumavě odbude Filip Mareš.

Soudobé vozy vyrazí na trať v sobotu v 11.05 hodin rychlostní zkouškou Patraska – Janovice, cíl je v neděli ve 14 hodin na náměstí Míru v Klatovech.

Již v pátek ale začíná 32. Historic Vltava Rallye, podnik evropského šampionátu, v 18 hodin je pak v Klatovech slavnostní start.