Počasí sledujeme dost intenzivně, hlásí Pech před Rallye Šumava

Teď se motorističtí fanoušci těší na další souboj elitního tria na západě Čech, v sobotu v 10 hodin odstartuje na náměstí Míru v Klatovech 57. ročník Rallye Šumava.

„Takové časové rozdíly jsou po 160 kilometrech ostré jízdy, která trvá dva dny, zcela zanedbatelné. Záleží na maličkostech, velké chyby se v souboji o medaile neodpouští,“ říká před startem „domácí“ soutěže šestačtyřicetiletý Pech, jezdec plzeňského EuroOil Teamu.

I na Šumavě se bude zřejmě počastí měnit. Máte z toho obavy?

Je obecně chladněji, každou chvíli poprchává. Podmínky budou podobné jako na Valašce. Jen bych si přál, aby počasí bylo stabilní. Ne jedna rychlostka suchá a druhá mokrá. Pak si to ani moc neužijete, je to hlavně loterie s pneumatikami, aby auto na silnici drželo.

Takže předpověď počasí je teď významná součást přípravy?

Sledujeme ji hodně intenzivně, je to alfa omega všeho. Zvlášť v takových těsných soubojích na špičce. Každá pneumatika funguje v nějakém teplotním rozmezí a podmínkách. A když se někomu volba nepovede, je strašně složité ztrátu dohnat, pokud to ostatní trefí správně. Sledujeme počasí i podle malých míst, kde je třeba vyšší kopec, abychom věděli, co to tam udělá.

Na Valašce jste vedl od druhé rychlostní zkoušky a první příčku už nepustil. Tam všechno fungovalo ideálně?

Auto perfektně a ani my jsme nějakou závažnější chybu neudělali. Hodně pršelo, podmínky byly složité, v zatáčkách byla spousta bláta. Na vysvětlení: Každý pilot se snaží zatáčky co nejvíce řezat mimo asfalt, krátí si poloměr, vytahá se tak rozmoklá tráva, pak hlína a bahno. Čím víc aut, tím je vše složitější, hodně to klouže. Nějaké chybičky tam z naší strany byly, ale z té špičky jsme to asi ustáli nejlépe.

Loni jste i na Šumavě mířil za vítězstvím, až dvě rychlostní zkoušky před koncem jste musel odstoupit kvůli potížím s hydraulikou. Už jste tyhle vzpomínky hodil za hlavu?

Jasně. Šumavu jedeme asi po pětadvacáté... Nějaký rok se daří, jindy ne. Loni se nám dařilo jezdecky, ale nevydrželo auto, to k tomuhle sportu patří. Ale samozřejmě mě moc mrzelo, že se to stalo z prvního místa a kousek před cílem. Snad to letos dopadne lépe.

Ještě vás v domácím prostředí může něco překvapit?

Určitě. Trať není stejná, rychlostky se obměňují, zvlášť poslední roky. Jely se erzety, které jsem nikdy předtím nepoznal. Překvapit vás může cokoliv. V tom je rallye krásné. Není to okruhový sport, kde jsou stále stejné zatáčky a pilujete je na tisíciny vteřiny. My musíme často improvizovat, ale i tak jsou rozdíly mezi nejlepšími malé.