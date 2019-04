Husí kůži jsme poprvé zažili s porsche, vzpomíná Pech

„Někdy od pěti let jsem s dědou pravidelně chodil fandit svému tátovi na okruh k Čínovu,“ vyznal se 42letý jezdec v bulletinu k letošnímu čtyřiapadesátému ročníku.

Ten startuje v pátek odpoledne na klatovském náměstí Republiky, stejně jako 28. Historic Vltava Rallye a pátý ročník Rallye Šumava Legend.

Ani svůj první závod nemohl Pech odjet jinde než při Rallye Šumava. Bylo to už v roce 1998, kdy se posadil vedle ostříleného spolujezdce Františka Šimka. Teprve pak se stal jeho nerozlučným parťákem v pozici navigátora Petr Uhel.

„Při prvním startu to bylo to nejlepší, co táta mohl vymyslet. Při tréninku mě Franta učil, jak napsat jednotlivé pasáže, aby se mu to dobře četlo a při závodě mě navigoval a korigoval s velkým přehledem,“ vzpomínal Václav Pech na první šumavský start.

„To se nedá pochytit z vyprávění nebo někde vyčíst. To jsem potřeboval zažít, abych vše pochopil a věděl, co chtít od Petra Uhla do budoucna,“ popisoval Pech, jehož nerozlučným parťákem a navigátorem se potom stal jen o pár dnů mladší životní kamarád.

Jezdí spolu už více než dvacet sezon, sedmkrát vyhráli český šampionát, osmkrát byli vicemistry, třikrát mistry Slovenska a devět let sbírali tituly v mistrovstvích východní Evropy. „Jsme na sebe dokonale zvyklí a každý přesně víme, co a jak máme dělat, co od druhého čekat. Neumím si vůbec představit, že bych slyšel jiný hlas ve sluchátkách než Petra,“ vyznal se jeden z nejlepších jezdců české historie.

Klatovský okruh se pojede už popadesáté Na Šumavě se během Rallye Šumava bude také slavit. Rychlostní zkouška Klatovský okruh se totiž v pátek pojede popadesáté. „K jubileu jsme připravili bohatý doprovodný program,“ řekl Jiří Valenta, šéf pořadatelského Pošumavského auto moto klubu. Diváci se mohou těšit například na vzpomínkové jízdy formulí či start dakarového jezdce Martina Macíka v nejrychlejším sériově vyráběném traktoru Valtra.

„Za ty roky jsme spolu museli vyřešit nesčetně stresových situací. Třeba při závodech nebo provizorních opravách auta na trati, kdy jsme se museli spolehnout jeden na druhého a své schopnosti. Vždy jsme to společně zvládli a snad nikdy jsme se ani nepohádali,“ vyprávěl Pech. Na Šumavě spolu triumfovali čtyřikrát, naposledy v roce 2014. Přesto se jejich nejsilnější zážitek neváže k vítěznému roku, ale k tomu, kdy vyrazili na trať s legendárním vozem Porsche 997 GT3.

„Auto se podařilo po velkém úsilí dostavět těsně před soutěží a já se s ním stačil projet snad jen kolem dílny. Ostré svezení tedy přišlo až na zahajovací rychlostce Šumavy na čínovském okruhu,“ přibližuje Pech rok 2016, kdy nakonec dojeli pátí.

Přesto to v nich zanechalo nesmazatelný zážitek. „Když nás odstartovali a Porsche začalo dunět, vibrovat a úžasně akcelerovat, měli jsme poprvé v závoďáku husí kůži. Ta ale rychle zmizela, protože jsme začali dojíždět Honzu Kopeckého s tovární Škodovkou a to také nezažijete denně. Tak jsme po osmnácti letech závodění se čtyřkolkami, při prvním startu s pohonem pouze zadní nápravy a brutálními 425 koni, vyhráli první rychlostku,“ připomněl dílčí úspěch.

„Podle ohlasů to hodně bavilo i fanoušky kolem trati, kteří z bestiálního až mrazivého zvuku motoru a rychlosti Porsche měli podobný pocit jako my s Petrem. Zase bychom si to chtěli někdy zopakovat,“ dodal lišácky Pech.

Letos vyrazí na trať s vozem Ford Fiesta R5. Jak bude úspěšný, bude známo v sobotu v podvečer.