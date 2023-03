Pech: Máme šanci porážet nejlepší, to je pořád největší motivace

„Závodní důchod? Někdy to asi přijde... Ale zatím jsme s Petrem v plné síle. A určitě nemáme důvod končit,“ pousmál se Pech.

Až do středy pracoval v rodinné firmě, pak už se přesunul na jih Moravy. Sedmidílný seriál mistrovství ČR v automobilových soutěžích zahájí 41. ročník Kowax Valašská rallye. Plzeňský EuroOil team pojede šampionát opět s vozem Ford Focus WRC, takže nemůže zasáhnout do celkového pořadí. Startuje stejně jako loni ve třídě RN9 zahrnující vozy s prošlou homologací.

Štve vás ještě, že nemůžete jet o celkové prvenství?

Když jsme s tímhle autem před čtyřmi lety začínali, tak jsme o něj jet mohli. Vyvinuly se pak nějaké politické tlaky, které nám v tom zamezily. Ale s tím, že můžeme bojovat o vítězství v jednotlivých závodech. To je pro nás a pro naše partnery důležité. Loni jsme udělali titul ve třídě RN9, což jsou nehomologovaná auta, kterých je momentálně asi polovina startovního pole. Jsou to spojené nádoby. Důležité je, že všichni jedou dohromady a všichni mohou závodit proti všem.

Takže největší motivace je?

Vyhrát co nejvíc domácích závodů. Konkurence je velká. Honza Kopecký a Filip Mareš mají nové škodovky, jsou tu další mladí kluci. My máme šanci je porážet, stejně jako oni nás, to je přece ta nejlepší motivace. Zkusit být nejlepší, minimálně se motat v té první trojce, na co nejvyšších postech.

Kdo další může promluvit do bojů o stupně vítězů?

Je tu Dominik Stříteský, bude rychlý, každý rok udělal krůček dopředu a moc nebourá. Stejně tak Adam Březík, mladý kluk, ale má k tomu všechny předpoklady. Ti kluci se k nám blíží a letos nás budou hodně trápit nebo i porážet. Ale tak to musí být, aby měly závody to správné napětí. Čím víc lidí zasáhne do soubojů o první tři místa, tím to i pro nás bude hezčí.

Takhle to vnímáte?

Jednoznačně. Byly roky zpátky, kdy jsem věděl, že když nedokážu jet o prvenství, můžeme s Petrem udělat tři čtyři defekty a stejně budeme druzí. Teď je situace jiná, projedete dvě rychlostky blbým tempem a najednou se rvete až o páté místo. To je super.

Počítáte vůbec, kolikátou začnete závodní sezonu?

Myslím, že je sedmadvacátá...

Potřebujete se s Petrem Uhlem vůbec ještě nějak sehrávat?

To musíte neustále. Přes zimu na sněhu se projedu, udělám smyk, cítím auto pod sebou. Ale důležitý je rozpis. Mít ho dobře napsaný, abychom zatáčky měly opravdu pojmenované tak, jak je pojedeme v ostrém závodě. Na tom s Petrem i přes zimu průběžně trénujeme. Je to nezbytné. Měli jsme roky, kdy jsme to neudělali, Petr měsíc nečetl rozpis a najednou první rychlostku nestihl mluvit tak rychle, aby mi to tam nandával. I to jsou zkušenosti, které jsme za ty roky nabraly. Musíte se včas rozmluvit, najít tempo.

Jízda na sněhu je ale odlišná, než co vás čeká po většinu sezony, nebo ne?

Jízda na sněhu je ta nejlepší průprava. Protože co na něm dělá auto ve čtyřiceti padesáti kilometrech za hodinu, jak drží ve smyku, to samé dělá ve stopadesátce na suchém asfaltu. A v pomalejších rychlostech se dá víc naučit, poznat hranici, kam s autem můžete zajít. Ale stejně jsem před začátkem sezony zdravě nervózní. Závod ničím nejde nahradit, to je jiná dimenze řízení. A strašně se na to těším.

V čem je záludná konkrétně Valašská rally?

Tam vás překvapí počasí. Přes den sluníčko, teplo, ale ráno je okolo nuly, vlhko, klouže to a na dráhu se vynese spousta nečistot. Když si na rozmoklé krajnici nějaký vůz zkrátí cestu a byť jen o deset centimetrů lízne krajnici, vyhodí na silnici spoustu bláta. Další posádky to musí kopírovat, bláta se vytahuje víc a víc, klouže to pak v každé zatáčce. To všechno si promítáme, připravujeme se na nějaké varianty tuhosti podvozku, které v tomhle počasí hrají největší roli.

Podobné to bude i za měsíc doma na Rallye Šumava?

Takhle je to vždy zkraje sezony. Valaška nebo Šumava mají cesty ještě dost pokryté zimním posypem. Jede se po cestách, které nejsou frekventované, spíš horské, úzké cestičky mezi vesnicemi, kde se kolikrát ani nesolí, jen sype škvárou a kamením. A ten posyp tam zůstane do doby, než se vyhází, nebo ho umyje déšť. Na druhou stranu to mám rád. Je to něco jiného, než co zažíváte po zbytek sezony na perfektně vyčištěném asfaltu, kde auta extrémně drží. Tady se často svezeme pěkně ve smyku, připomíná to šotolinové cesty.

Máte v hlavě, že na „Valašce“ obhajujete loňské prvenství?

Mám. Loni se nám podařilo o kousíček vyhrát. Rarita byla v tom, že tři posádky byly v deseti vteřinách. My jsme během soutěže tahali maličko za kratší konec, ale pořád byli na dostřel prvnímu místu. A nakonec se nám to podařilo.

Myslíte znovu na vítězství?

To nerad říkám. Musíme počkat, jak se sezona rozběhne. Každý přes zimu zbrojí. Konkurence má nová auta, my jedeme se starým, ale osvědčeným. To starým nicméně dejte do úvozovek. Udělali jsme spoustu věcí, je v něm nový motor a další věci.

Musí být pilot při prvních závodech o něco víc koncentrovaný?

Koncentrovaní na maximum musíte být neustále. Sebemenší ztráta znamená výpadek, nejde povolit. Při fotbale míč zakopnete do autu a rozehrává soupeř. Tady to jde většinou přes střechu… (úsměv) A udržet stoprocentní koncentraci je velké umění. Zvládnout to ve fyzické a mentální kondici je na tomhle sportu nejdůležitější. A myslím, že s přibývajícími roky jsem v tom odolnější, využijete zkušenosti, víte, jak rozložit síly. Ale mladí kluci jsou zase dravějši, dají do toho víc rizika. To k tomu prostě patří.

Plánujete objet kompletní program mistrovství ČR?

Rád bych absolvoval všech sedm závodů, k tomu Rallye Plzeň, na závěr sezony Setkání mistrů v Sosnové a Pražský rallysprint. To je ideální scénář. Myšlenky na podnik mistrovství světa nebo Evropy nemáme. Nemohli bychom tam jet s naším autem a půjčovat si jiné jednorázově, to je strašně drahá cesta. A dělat to jen proto, abychom si odškrtli, že jsme za velké peníze jeli mistrovství světa... To raději pojedu čtyři další podniky u nás, kde nebudu dělat křoví. Bez zkušeností a silného zázemí to nejde.

Jen pro srovnání, o kolik dražší by byl jeden závod v seriálu mistrovství světa?Když se ten závod pojede na našem území, tak je to čtyřikrát dražší než jeden díl českého šampionátu.

A shánět peníze, ještě po covidové době, je asi stále těžší.

Každý rok je to složitější. Ale to jsme říkali i před dvaceti lety. Je to věčný boj o sponzory, o partnery, abyste se mohli udržet ve špičce. Ale o to víc mě to celé baví a motivuje na scéně zůstat co nejdéle.