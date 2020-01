Asi jsme urazili rallyového boha, přemítá závodník Pech

Nová sezona startuje na začátku dubna, do té doby Pech oznámí, s jakým vozem bude závodit. Dosud jezdil s Fordem Fiesta R5, nyní ale dojde na změnu.

Byla penalizace na závěrečném Pražském rallyesprintu, která vás připravila o vítězství, takovým symbolickým zakončením sezony?

Možná jo. Nechci říct, že se nám po sportovní stránce nedařilo, ale prostě tam byly chyby, které nás dřív nikdy nepostihovaly. Setkali jsme se s nimi poprvé. V tomto ohledu nebyla sezona úplně úspěšná, přesto jsme v domácím šampionátu skončili na stupních vítězů, což je dobré. Ale zřejmě jsme urazili rallyového boha, když nás takhle trestal takovými doslova blbostmi, které pak byly pro výsledky jednotlivých závodů strašně důležité.

Co se přesně stalo?

Před první rychlostní zkouškou s novým autem Petrovi vypadla z ruky karta. Představte si ji jako třetinku A4, tvrdou čtvrtku, kde jsou napsané nějaké časy. Tu musíte na startu odevzdat, na to je asi dvacet vteřin a odjíždí se. Jenže když ji podával, tak mu upadla. V závodním autě jste ale přikšírovaný těmi silnými pásy, takže nikam nedosáhnete. Musel se odvázat, vystoupit z vozu a znovu se připoutat. Nikdy se nám to nestalo, ani jsme o ničem podobném neslyšeli. A dostali jsme penalizaci. O to se nám ale pak jelo líp, najednou na nás neležel žádný tlak.

Těší vás před novou sezonou aspoň to, že víc smůly už snad ani mít nemůžete?

V rallye to takhle není. Musíte pro to strašně udělat, abyste smůlu eliminoval. Makáme teď víc a snažíme se pracovat tak, aby se podobné věci už neopakovaly.

A našel byste na skončeném ročníku alespoň něco pozitivního?

Jezdili jsme strašně rychle. Zvykli jsme si na řízení R5, která je koncepčně malinko jiná než vozy, které jsme měli předtím. Má nízký výkon motoru, ale o to lepší podvozek. Omezovat výkony motorů je teď takový trend. Všechna energie se právě žene do fungování podvozků, pneumatik a tlumičů. Přišli jsme tomu na chuť.

Víte už, s jakým vozem do sezony vstoupíte?

Upřímně říkám, že ano, ale teď ještě probíhají nějaká jednání, takže to jen chvilku potřebuju nechat utajené.

Kalendář MČR v rallye pro rok 2020 Novou sezonu republikového rallye šampionátu zahájí Václav Pech na začátku dubna, kdy se představí na Valašské Rallye, kde loni obsadil druhou příčku. Poslední zastávka mistrovství se bude na konci září konat v Pačejově na Klatovsku. PROGRAM ŠAMPIONÁTU: 3. - 4. dubna Valašská Rallye, 24. - 25. dubna Rallye Šumava Klatovy, 22. - 23. května 48. Rallye Český Krumlov, 19. - 20. června Agrotec Petronas Rally Hustopeče, 11. - 12. července Rally Bohemia Mladá Boleslav, 28. - 30. srpna Barum Czech Rally Zlín, 27. - 28. září XLI. Invelt Rally Pačejov.

Proč jste se rozhodl nepokračovat s Fordem Fiesta R5, který jste řídil dosud?

Tahle Fiesta byla strašně stará v tom smyslu, že byla postavená už v roce 2013. I když jsme pak do ní dávali to nejmodernější, co jsme mohli, tak koncepčně už byla zastaralá. Už se s ní nedalo jet o přední příčky, technologicky jsme se museli posunout.

Co vás v nejbližší době čeká? A kdy máte na programu první závod?

Příprava už probíhá, chystáme celý tým i nové auto, novou zbraň. Pojedeme kompletní české mistrovství, které začíná první týden v dubnu ve Valašském Meziříčí. Pak následuje tady u nás Rallye Šumava, na kterou se strašně těším. Tím se to roztočí a bude pokračovat až do konce září, kdy se bude nově končit na Rallye Pačejov taktéž v západních Čechách.

Zařazení tohoto závodu do programu mistrovství vás určitě muselo potěšit.

Doteď se tam jezdily rallyesprinty, teď už půjde o dvoudenní závod. Na Pačejov máme s Petrem nejlepší vzpomínku, která může být, protože jsme tam jeli náš vůbec první závod v roce 1996, kde jsme nastartovali kariéru.