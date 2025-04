Velký křest si se spolujezdcem Petrem Uhlem odbude na „domácí“ Rallye Šumava, slavnostní start je v sobotu dopoledne na Náměstí Míru v Klatovech.

„Chceme být rychlí. Zvlášť v této sezoně, kdy máme nejvyrovnanější domácí šampionát v celé Evropě. Nejlepší konkurenci, nejlepší auta, nejlepší jezdce. Pojede se v desetinkách, vteřinkách. Když budeme v první pětce, dá se to považovat za úspěch,“ líčí před novou sezonou Pech.

Opravdu jste dostal dolů tolik tělesné váhy?

Je to nutné v každém autě, v tomhle o to víc. Spousta lidí si myslí, že je to jen kroucení volantem, ale to je vlastně to nejmenší. Nejhorší jsou odstředivé síly v zatáčkách, při brzdění, kdy na vás působí opravdu velké G-přetížení. Když se v cíli díváte na rozhovory, vidíte, že pilot i spolujezdec jsou zpocení stejně. A to spolujezdec s nadsázkou jenom čte. Je tam stres, adrenalin a hlavně ty odstředivé síly, které tělo vyčerpávají.

Jak se teď cítíte?

Každý rok přes zimu něco shodím, tentokrát se to povedlo opravdu hodně a nakoplo mě to. Naučil jsem se jezdit doma na cyklotrenažeru před televizí, nikdy jsem si nemyslel, že by mě něco takového mohlo bavit. Ale chytlo mě to, tři měsíce obden hodinu šlapu. A když vidíte, že jde hmota dolů, je to moc příjemné.

Zkusil jste před televizí i fiktivní cyklistické závody?

Jasně. Vidíte prostředí Sardinie, Korsiky, krásné krajinky. Můžete se přihlásit do šampionátu a každý den si dát závod proti nějakým jezdcům. Když jsem jel poprvé, bylo nás asi 105, šlapal jsem okolo sedmdesátého místa. Přede mnou jel nějaký Jorge Martin, ztrácel jsem na něj 28 vteřin. Tak jsem fakt makal, ztrátu umazával. A když jsem se uštvaný přiblížil asi na dvě vteřiny, naštvalo mě, že ho na té silnici vůbec nevidím. (smích) Obraz je totiž stále stejný, soupeře vidíte jen vedle v pořadí. To jsem byl zklamaný, dojedu ho a on tam najednou není...

Pojďme k autům. Jak jste se dokázal sžít s novým citroënem?

Stále je to v běhu. Najezdili jsme přes 120 testovacích kilometrů, což je pro soukromý tým velká porce. Bylo to naskládané asi do sedmi víkendů. Všechno šlo podle mých představ, ale určitě nejsem ještě ve fázi, abych si řekl, že s autem mohu jet na takové hraně, jako jsem byl zvyklý s focusem.

S ním jste soutěžil pět let, poslední sezony jste ale se speciálem WRC nemohl zasáhnout do českého šampionátu. V čem je citroën nejvíc odlišný?

Zkusím to říci jednoduše i pro laiky. Focus byl o 15 centimetrů delší a o dva centimetry užší. Což je zásadní věc. Moderní auta jsou širší, mnohem víc drží v zatáčce. Ani já si neuměl představit, co jsou schopné udělat pouhé dva centimetry. Tím se mění chování celého auta i styl jízdy. Jedete na mnohem větší hranici, můžete se do něj v zatáčce víc opřít. Pozor, nebavíme se o rychlostech do stovky, ale co se blíží ke dvěma stům.

A dál?

Druhý zásadní rozdíl je, že tahle auta jsou ze stejné rychlosti schopná zabrzdit na mnohem kratší vzdálenost. Přitom citroën je stejně těžký vůz jako byl focus.

Blíží se styl řízení nejvíce Mini Cooperu, který jste pilotoval v letech 2012 – 2015?

Ano, ale ten byl motoricky výrazně pomalejší. Měl omezený motor restriktorem 30 milimetrů, teď máme restriktory 32 milimetrů. Což se může rovnat třeba padesáti koňským silám rozdílu. Miník jel pomaleji, ale choval se podobně jako citroën.

Zajímavý skok předvedl při semetínské rychlostní zkoušce Václav Pech.

Na čem jste pracovali poslední dny před startem sezony?

Hrajeme si s geometrií auta, sbíhavostí přední zadní nápravy, odklony kol. Aby se co nejvíc přizpůsobily mému jízdnímu stylu, abych stejně zahříval pneumatiky. Poslední testy už jedu docela rychle, ale všechno ukáže až praxe. Teprve při závodech uvidíme, co nám schází a co ještě potřebujeme zlepšit.

Co se vlastně dělo od září, kdy jste citroën dovezli do Plzně?

Byla obrovská výhoda, že jsme tady auto měli tak brzy. Postupně ho poznávali, měli čas poznat každou součástku. A upravovali, co se nám nelíbilo, například uchycení hadic, uložení tlumičů, stabilizátorů. Někdy na začátku roku jsme citroën opravdu rozebrali do posledního šroubku, abychom o něm věděli všechno. A sestavili ho zpátky. Chceme mít jistotu, že každý šroub je tam správně daný, dobře utažený, každý ve správné poloze a že je to ten správný šroub. Naši mechanici si všechno osahávali, učili se stejně jako já.

MČR v rallye 2025 program sezony 25. - 27. 4. 2025 Rallye Šumava Klatovy 23. - 24. 5. 2025 Rallye Český Krumlov 20. - 21. 6. 2025 Rallye Hustopeče 12. - 13. 7. 2025 Rallye Bohemia Mladá Boleslav 15. - 17. 8. 2025 Barum Czech Rallye Zlín 20. - 22. 9. 2025 Rallye Pačejov

Veřejnosti jste citroën poprvé ukázal na nedávném Rallye Testu Plzeň. Zájem i očekávání fanoušků jsou obrovské. Nezaskočilo vás to?

Nezaskočilo, ale je to svazující. Máme před sebou novou výzvu, novou techniku. Strašně mě i celý tým baví na autě pracovat, přizpůsobovat ho tomu, na co jsme zvyklí. To je hezká, vývojová práce, je za námi vidět. Mám obrovskou motivaci naučit se nové auto řídit tak, abychom s Petrem (Uhlem) byli konkurenceschopní. Samozřejmě i zájem fanoušků vnímám a nechci je zklamat. Třeba i tím, že bych přehnal tempo a odstoupil hned na začátku, na první erzetě to poslal do pole. To by mě strašně mrzelo. I nad tím musím přemýšlet, abychom se lidem ukázal i na rampě v cíli.

Vždycky jste byl zvyklý bojovat o stupně vítězů, jak těžké to bude letos?

Je strašně hezké, že jdeme do sezony s tak nabitou konkurencí. Vidím minimálně pět jezdců, kteří jsou srovnaní v jedné řadě. A největší náboj vidím v tom, že z nějakého v uvozovkách Škoda cupu, který jsme v minulosti rozbíjeli focusem, je tady najednou víc značek. Kromě škodovek jede toyota, rychlý hyundai, snad i my s citroënem budeme držet krok. Jen slyšet ten zvuk různých speciálů a jejich chování bude pro fanoušky pestré.

Sledoval jste během léta konkurenci?

Na to nebyl moc prostor. Někteří přední jezdci si mezi sebou prohodili spolujezdce, z toho jsem byl překvapený. Až mě napadlo, zda jsem jsem si nepřečetl něco v řádech špatně. Volal jsem Filipovi Marešovi, jestli bychom si spolu taky neměli přehodit spolujezdce, aby nás nechtěli vyloučit. To samozřejmě žertuji.

Jaké cíle si dáváte do sezony plné změn?

Nechci říci, že něco čekám. Jsme nabití energií a chceme jít do pěkného boje, udělat nějaký úspěch. Chci se s autem co nejvíc sžít, abychom jezdili stejně rychle jako s focusem. Doufám, že realita nebude taková, že na špičku ztrácíme nedohnatelný čas.

Všechno začne na Šumavě, kde se cítíte jako doma. Je to výhoda?

Ano. Ne tak z toho důvodu, že znám dokonale prostředí a tratě, ale protože to máme blízko. Na všechnu logistiku je to jednodušší. Když něco zapomeneme doma, nic se neděje, zavoláme a za půl hodiny to máme. To je asi největší výhoda domácího prostředí. Víme, kde spát, kde vyjde slunce, na kterou stranu se pomodlit.

V programu už není legendární Čínovský okruh. Kterou rychlostní zkoušku považujete za další symbol Rallye Šumava?

Když není Čínov, druhá, která Šumavu nejlépe vystihuje, je kultovní Koráb. Jede se serpentinami nahoru, má to atmosféru. Tam je povinnost lidi pozvat.