Pech věří, že se mu oproti loňské sezoně podaří ještě zrychlit

„Samozřejmě, že budeme chtít bojovat o nejvyšší příčky, ale jak to opravdu bude, to nikdo neví. Doufám, že jsme připraveni a oproti loňsku jsme nezpomalili. Snad i zrychlíme, i když nevím, zda hned teď na prvním závodě, protože to bude chtít najet nějaké kilometry a opět si zvyknout na auto. Doufám, že budeme dostatečně rychlí, abychom bojovali o přední místa,“ řekl Pech.

Čtyřiačtyřicetiletý jezdec počítá s tím, že na začátku sezony se na jeho výkonech může projevit dlouhá závodní pauza. Loňská zkrácená sezona totiž skončila již v září. „Dělali jsme všechno pro to, abychom byli připravení dobře, ale přece jen musím říct, že jsme malinko nervózní v tom smyslu, že jsem dlouho nezávodil a chybí taková rozježděnost v závoďáku. Vjem z rychlosti a brzdění,“ přiznal Pech.

Osminásobný český šampion před Valašskou rallye stihl jen v úterý krátký test zaměřený na „rozjetí“. „Ale byl jsem malinko překvapený, jak auto jede. Nemám to pod zadkem po takové době,“ řekl Pech.

Větší přípravu neabsolvoval z ekonomických důvodů, ale i proto, že do poslední chvíle nebylo jisté, že se první rallye domácí sezony s ohledem na pandemii koronaviru pojede v plánovaném termínu.

„V mezidobí pořádně testovat nejde. Vždy je to před začátkem sezony. Ale tím, že je to v této špatné době a do poslední chvíle nebylo jasné, že se Valaška pojede, to nešlo. Vlastně ještě minulý týden to bylo s otazníkem. Přípravy tak nebyly v plném proudu. Až koncem minulého týdne jsme se do toho pustili naplno,“ uvedl Pech.



V předešlé sezoně se z českého šampionátu odjely kvůli koronaviru jen tři soutěže. Pech věří, že letos bude situace lepší. „Myslím si, že když se sezona odstartuje v původním termínu, v této nejtěžší době, tak pak už to jednotliví pořadatelé odjedou bez dalšího odsouvání. Další závod má být začátkem května, to už snad bude teplo a virus snad bude na dovolené,“ přál si Pech s nadsázkou.