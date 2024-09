Loučení s fordem. Velmi úspěšná éra, ohlíží se Pech. Po změně se bude učit

„Bylo by hezčí stát na rampě do třetího místa. Ale konkurence byla skvělá, jelo se strašně rychle. My jsme se úplně nedonutili v posledním závodě jít do velkého rizika, chtěli jsme se loučit se ctí a hlavně dojet do cíle. Čtvrté místo bereme,“ hodnotil v cíli do kamer ČT Sport sedmačtyřicetiletý Pech.

Se spolujezdcem Petrem Uhlem měli na rychlostních zkouškách velkou diváckou podporu, na jejich poslední velký „mistrák“ s fordem dorazilo spousta fanoušků plzeňského EuroOil teamu. „Vnímali jsme modré dýmovnice, vlajky, kulisy v modrých barvách. Bylo to krásné, moc děkujeme,“ vzkázal plzeňský rodák a osminásobný český šampion v rallye.

Čtvrtá pozice patřila plzeňské posádce již po sobotní první etapě, před sebou měli elitní trojici Kopecký, Stříteský, Mareš. I proto, že je přibrzdily problémy s tlumičem „Nebylo to ideální, první čtyři rychlostky jsme se maličko trápili. Chvíli jsme zkoumali, co je za problém. Pak jsme tlumič vyměnili a poslední dvě sobotní rychlostky už byl dobré, v tempu,“ popisoval Pech.

Tohle pořadí se nezměnilo ani po nedělní druhé etapě. V Pačejově po čtvrté v kariéře kraloval Jan Kopecký, novým českým šampionem se ale stal celkově druhý Dominik Stříteský, který si zajistil titul již v sobotu.

Václav Pech a Petr Uhel jedou Rally Hustopeče.

Čtyřiadvacetiletý Stříteský totiž vstupoval do rallye s náskokem 52 bodů na Adama Březíka, o bod zpět byl Kopecký. K zisku titulu tak potřeboval pilot vozu Škoda Fabia RS Rally2 získat osm bodů, což znamenalo skončit celkově nejhůře devátý, nebo v jedné z etap dojet do čtvrtého místa. To také splnil.

„Je to naprostá paráda. Máme za sebou sezonu jako ze snu. Nikdo z nás nečekal, že se to takhle sejde. S novým autem, s novými partnery. Všem za to patří díky,“ hlásil Dominik Stříteský, pilot týmu Auto Podbabská Škoda Mol.

Pech na vítězného Kopeckého ztratil nakonec minutu a sedmnáct vteřin. S focusem ještě letos plánuje tradiční Setkání mistrů v Sosnové a Pražský rallysprint. Příští sezonu už chtějí startovat s moderním vozem kategorie R, znovu tak budou moci bojovat také o body do českého šampionátu.

„Myslím, že to bylo velmi úspěšných pět let,“ ohlédl se Pech. „Dělali jsme hezké závody, pravidelně bojovali o vítězství. Strašně v dobrém na to budu vzpomínat.“

Teď před ním stojí nová výzva. „S fordem to byl styl řízení, který jsem se naučil na začátku kariéry, je mi vlastní. Jako když po dvaceti letech sednete na kolo, to také nezapomenete. S autem kategorie R5 se budu ještě chvíli učit,“ pousmál se pilot.

V srpnu na Barum rallye zkusil Pech kočírovat vůz Škoda Fabia R5, předtím v červenci na Lak Racing Plzeň pro změnu testoval moderní Citroen C3.

Jaká bude volba pro příští sezonu?