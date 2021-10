Snad nás už nic nepotká, děsí se Pech před dalším závodem techniky

Minimálně si můžete s parťákem Petrem Uhlem zlepšit náladu.

Těšíme se moc, protože to bereme jako takový náš nejbližší podnik. Pačejovská rally byla vůbec první soutěží, kterou jsme s Petrem v roce 1996 jeli. Navíc to oproti jiným soutěžím máme za barákem. Pačejov má krásné rychlostky a super organizátory a pořadatele, takže tomu není co vytknout.

Berete pačejovskou rallye tedy jako svůj hlavní domácí závod?

Asi jo. Polemizoval jsem o tom, jestli Pačejov, nebo Šumava. Samozřejmě jsme Šumavu jeli víckrát, ale Pačejov je nám přeci jen bližší.

Čím je tamní trať specifická?

Je strašně úzká. Tyhle šumavské rychlostky jsou hodně technické, což se v okolí Plzně moc nevidí. Na trati se šumavskými kameny ani moc aut nepotkáváme, když chodíme trénovat. Jen nějaké traktory, které sklízí. To se na ostatních soutěžích nevidí. Je to taková kompaktní soutěž, všechny rychlostky mají podobný charakter.

Vyhovuje vám takový profil?

To nevím, jestli můžu říct, ale určitě se mi líbí. Je to pravý závod s minimem retardérů, navíc strašně náročný. Musíte si správně na rozpis napsat, kde se může prorazit pneumatika, kde vyčuhuje kámen nebo pařez či kde budete vytahávat bláto a písek.

Loni jste v Pačejově skončili druzí. Věříte, že dokážete výsledek přinejmenším zopakovat?

Chtěli bychom na bednu. Konkurence v českém mistráku je ale tak obrovská a jede se tak vyrovnaně, že hlásit dopředu, že jedeme na stupně vítězů, bylo dost troufalé. Myslím, že jsme připravení dobře. Jdeme bojovat.

Co se dá se sezonou ještě udělat? V pořadí šampionátu vám patří až páté místo...

Snažili jsme se auto vypiplat a všemu předejít, tak doufám, že bude držet. Budeme se snažit poskočit ještě dopředu.

Cílíte ještě na nějaké konkrétní umístění?

Jedeme závod od závodu. Chceme být v Pačejově a v Krumlově co nejlepší a uvidíme, kam nás to posune.

Jaký máte z auta momentálně pocit? Je všechno v pořádku?

Jezdil jsem v úterý a předtím minulý pátek, pocit mám hodně dobrý. Všechno fungovalo, auto se mi řídilo dobře, i když jsme po Barumce měli delší pauzu. Uvidíme, co samotná soutěž.

Občas se ale nejde na vše připravit, že?

Pohybujeme se v tom více než dvacet let, takže víme, že ne vždy je to jen kvůli technice. Jenže teď jsme pro to ani udělat víc nemohli, bohužel. Je to jako když si koupíte nový díl v krámu a on se vám podělá. I když je na něj nějaká záruka, tak závod je v čudu. Přestože vám třeba reklamaci uznají, tak závod to nevrátí. Doufáme, že nás už nic takového nepotká.