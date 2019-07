Tentokrát žádné chyby, přeje si Pech před Rally Bohemia

Šance na zlepšení nálady přichází v pátek, kdy v Mladé Boleslavi startuje 46. ročník prestižní Rally Bohemia. A Pechův cíl je jasný: stupně vítězů. „Přerušit dominanci Škodovky ale v současné době nejde,“ přiznává trochu smířeně Pech.

Patří Rally Bohemia mezi vaše oblíbené závody?

Dá se říct, že ano. Má jedny z nejhezčích rychlostních zkoušek, které jsou natažené směrem k Liberci a Jablonci. Je to v horách, jede se ze serpentiny do serpentiny.

Právě tím se od ostatních rally v Česku liší?

Přesně tak. Trochu pomalejší a techničtější trať, celkově vlastně těžší než ty ostatní.

Vám osobně poslední dvě vystoupení moc nevyšly. Máte tentokrát chuť o to větší?

Namotivovaní jsme pořád! (úsměv) Škodovku chceme trápit a chceme se jí dorovnat, ale ať děláme, co děláme, tak to nejde. Naopak z toho plynou spíš moje jezdecké chyby, kterých bych se chtěl nyní vyvarovat a získat co nejvíc bodů.

Kopecký útočí doma na sedmý triumf v řadě Tovární jezdec Škody Jan Kopecký bude na nadcházející Rally Bohemia útočit na sedmé vítězství v řadě a celkově již devátý triumf v soutěži. Obhájce titulu je hlavním favoritem, i když poté, co vynechal Rally Hustopeče, nevede průběžné pořad seriálu. Aktuálně nejblíže k českému titulu má Filip Mareš, na nějž druhý Kopecký ztrácí dva závody před koncem 16 bodů. „Filip se přidal k české špičce a můžeme být rádi, že je tady mladý kluk, který nám začíná stíhat. Uvidíme, jak se ukáže Honza Černý. A Venca Pech ze sebe vydá všechno, pro něj jsme velkou konkurencí vždy,“ řekl Kopecký na adresu soupeřů. Rally Bohemia startuje v pátek, vítězná posádka 46. ročníku by měla být známá v neděli kolem půl čtvrté odpoledne. (tit, ČTK)

Co přesně se v předchozích dvou nepovedených závodech pokazilo?

V Českém Krumlově jsem se snažil udržet ve vyjeté stopě v písku, ale periferně jsem si nevšiml jednoho balíku, o který jsem zavadil. Byl hodně nacucaný vodou a po nárazu jsme museli auto na místě dvacet minut opravovat, takže bylo prakticky po závodě.

A v Hustopečích?

Souhra technické závady a mé chyby, kdy jsme celý závod vedli, ale na předku nám praskla poloosa, takže jsme museli dokončit jednu zkoušku jen s předním náhonem a ztratili jsme asi čtyřicet vteřin. Vypadalo to, že bychom se ještě mohli dotáhnout na stupně vítězů, jenže z přemíry snahy jsem protrhl pneumatiku, přišli jsme o další dvě a půl minuty a bylo hotovo.

Teď se začíná zase od nuly. Jak náročné bude sesadit z první příčky Škodu, která vyhrála na Rally Bohemia devětkrát v řadě?

Myslím si, že v současné době to nejde. Škodovka by musela dominanci prolomit sama tím, že by udělala nějakou chybu nebo odstoupila. Jejich tovární tým má navrch a investují do toho mnohonásobně víc peněz, než my jsme schopni sehnat.

Takže na vítězství nemyslíte?

Vzhledem ke konkurenci, která v Mladé Boleslavi je, bych považoval za úspěch umístění mezi nejlepší trojicí. To je náš cíl.

Pro tovární tým Škody se navíc jedná o domácí závod...

A chystají se na něj ještě o něco pečlivěji než na ostatní závody. Je znát, že Bohemku berou vážněji.

Kromě Kopeckého s Dreslerem nasazuje Škoda taky finskou posádku Rovenperä - Hattunen, kteří jsou lídry série WRC 2 Pro. Berete je jako hrozbu?

Samozřejmě je sledujeme, jsou to vycházející světové hvězdy. Rovenperämu bylo čerstvě osmnáct a už září na světovém poli, o něm ještě hodně uslyšíme. Závodit proti nim je docela motivující.