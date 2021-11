Pech: Rallye Český Krumlov na podzim? Máme velký respekt

Situace se má následovně: Pech je v pořadí pátý, na průběžně třetího Jana Černého však ztrácí jen 29 bodů. Pozor si ovšem musí dávat na Miroslava Jakeše, ten za Plzeňanem zaostává pouze o 4,5 bodu.



„Na třetí místo jsme tři kandidáti, bodově jsme na tom všichni podobně. Kdo dojede před kým, tak dopadne i v celkovém pořadí šampionátu,“ vysvětluje Pech.

Na jihu Čech se mělo původně závodit ve druhé polovině května, jenže vzhledem k nepříznivé koronavirové situaci, která v té době panovala, pořadatelé konání odložili. Osmačtyřicátý ročník krumlovské rallye, který se ale jede rovných padesát let od závodu prvního, se nakonec pojede i s diváky podél trati.

V Krumlově se na podzim bude závodit teprve podruhé v historii, což jezdcům trochu komplikuje přípravu. Přeci jen povětrnostní podmínky mohou být dosti nevyzpytatelné. „Je to pro mě jedna z nejoblíbenějších rallye. Vždycky to ale bývalo kvůli tomu, že se jezdilo v květnu. Všechno rozkvétalo, příroda byla veselá. Teď však vůbec nevíme, co čekat. Bude přimrznuto, ledové plotny, možná napadne sníh. Máme z toho velký respekt,“ přiznává stále ještě úřadující český šampion. Krumlovský podnik patří k těm nejnáročnějším, které se v kalendáři republikového mistrovství vůbec nacházejí.



„Rychlostní zkoušky jsou tu strašně těžké, přestože je známe. A počasí to ještě ztíží,“ dodává Pech.

Formát krumlovské rally je v jistém smyslu speciální. První ostrá erzeta se pojede už dnes, navíc za tmy. Zajímavé také je, že vstup do MOL Rallye Arény na českobudějovickém výstavišti je povolený i bez předložení bezinfekčnosti. Kontrolovány budou pouze posádky, diváci nikoliv.

Pech doufá, že ho v závěrečném závodě šampionátu nezradí technika, se kterou měl v průběhu roku velké potíže. Zároveň ale potvrzuje, že dodavatele nezmění ani pro příští sezonu. „Zůstane stejná. Měli jsme smůlu, ale to se stane. Na druhou stranu mám čisté svědomí v tom, že jsme udělali maximum,“ hlásí.