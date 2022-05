Zachránila nás kláda v trávě, přiznal Pech po Rallye Český Krumlov

Drama až do posledního metru. Před závěrečnou rychlostní zkouškou Rallye Český Krumlov se Václav Pech dostal do čela závodu, jenže v cíli se musel nakonec spokojit se druhou příčkou. „Trochu to mrzí, ale po takovém souboji o každou desetinku to vlastně až takové zklamání není,“ připouští plzeňský pilot.