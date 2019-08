Pech ve Zlíně nedojel, v celkovém pořadí Barum Rally přesto stoupl

Přitom závod měli rozjetý slibně, dokonce bojovali ve skupině o druhé místo. Jenže jedenáctá rychlostní zkouška naděje jejich Fordu Fiesta R5 zhatila.



„Jelo se opravdu rychle a množství odstoupivších posádek to jen dokazovalo. Cítili jsme, že jedeme na hranici možností našich i vozu, z jízdy jsme měli dobrý pocit. A to i přesto, že jsem před koncem čtvrté rychlostky zavadil pravým zadním kolem o obrubník a ohnul rameno. Naštěstí jsme to zvládli s Petrem za cílem opravit a další zkoušku jsme mohli opět absolvovat v plném tempu,“ popisoval své nepříjemnosti na trati Pech.

Tím ale technické potíže plzeňské posádky nekončily. Místo kýženého úspěchu tak nakonec přišlo odstoupení. „I přes veškerou snahu týmu při přípravě auta, kdy většina exponovaných dílů byla vyměněna za nové, nám praskla levá přední poloosa. Rychlostní zkoušky byly hodně rozbité a možná někde při brzdění dostala větší ránu, než jakou snese, protože jinak měla vydržet ještě minimálně sedm stovek ostrých kilometrů. Nemělo cenu dál pokračovat jen s pohonem zadních kol, do servisu bylo daleko a ztráta nedostižná,“ mrzel Pecha vynucený předčasný konec.

I tak ale Pech s Uhlem poskočili v pořadí republikového šampionátu na třetí místo. Díky dokončené první etapě a zisku patnácti bodů překonali posádku Jan Černý a Petr Černohorský, která kvůli technické závadě odstoupila ještě dříve.

Bronzová příčka je pro EuroOil Invelt Team také konečná v hodnocení seriálu. Poslední zastávkou měla být na začátku října Rallye Příbram, tu byli však organizátoři kvůli nedostatku financí přinuceni zrušit. Vítězi Barum Czech Rally Zlín se podle očekávání stali Jan Kopecký s Pavlem Dreslerem, kteří si také s továrním vozem Škoda Fabia R5 Evo zajistili celkové prvenství v mistrovství republiky.