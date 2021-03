Nechtít obhájit by bylo srabské, hlásí před startem šampionátu mistr Pech

Těší vás, že můžete znovu přepnout do závodního režimu?

Určitě. Pauza byla obrovská a do poslední chvíle jsme nevěděli, jestli se vůbec pojede. Jsem rád, že organizátoři „valašky“ takhle zamakali a udělali všechna opatření, abychom mohli jet. Sezona se tak odstartuje podle plánu.

Jak proběhla vaše zima?

Byla odlišná hlavně v tom, že byly zavřené posilovny a já se konečně nemusím tentokrát vymlouvat na to, že jsem neměl čas tam chodit. (smích) Prostě se řekne, že bylo zavřeno, takže fyzička nešla moc trénovat. Naštěstí mám fyzicky náročné zaměstnání.

Start rallyeové sezony věští dobré vyhlídky Valašská Rally začíná ve Valašském Meziříčí dnes a končí v neděli, což znamená, že se s největší pravděpodobností kompletně uskuteční v původně plánovaném termínu. „Myslím, že to bude lepší než loni,“ vzpomíná Václav Pech na zkrácenou automobilovou sezonu plnou komplikací a zrušených závodů. Týmy musí podstupovat nezbytné koronavirové PCR testy. „Jednoho člověka máme vyřazeného,“ přiznává Pech. „Snad to bez něj zvládneme,“ dodává.

Mohl jste mít čisté svědomí.

Zima byla po dlouhé době zase se sněhem, takže jsme mohli jezdit na sněhu s tréninkovým Mitsubishi. A to je největší trénink, který můžete mít. Co dělá auto na sněhu v malých rychlostech, šoupe se, dělá smyky, to pak dělá ve vysokých rychlostech na suchém asfaltu. Chová se to stejně. Opravdu jsme s Petrem Uhlem najezdili na sněhu hodně kilometrů, vyblbli jsme se takřka každý večer. Z toho mám největší radost, že jsem takový „rozpinknutý“.

Dělali jste na vašem vítězném Fordu Focus WRC nějaké zásadnější změny?

Je to stejné auto, jen lehce zrepasované. Bylo rozebrané do šroubku, ale nešli jsem do takových změn jako v jiných letech. Minulá sezona byla sice kratší, auto se však připravovalo dlouho a pečlivě. Máme za sebou testy, všechny proběhly dobře, takže jsem spokojený.

Domácí šampionát zahajujete na Valašské Rally. Je to složitý začátek?

Přistupuju k ní s velkým respektem. První závod po zimní pauze je vždycky takový specifický, návyky potřebujeme přeci jen získat nějakými kilometry. Psaní rozpisu nebo odhady zatáček, to není hned ideální, když se takhle dlouho nezávodí. A hlavně na „valašce“ je specifické to, že je tam spousta zimních posypů. Klouže to, jezdí se smyky, je to taková pološotolinová soutěž. Těším se, ale cítím respekt a malinkou nervozitu, jak nám to půjde.

Víkendová předpověď počasí je celkem pozitivní, má být přes deset stupňů...

To má samozřejmě vliv. Pokud je počasí stálé a můžeme jet celou sekci od servisu do servisu na stejném typu pneumatik, tak pak je mi to celkem jedno. Ale pokud je proměnlivé, na jedné rychlostní zkoušce je sucho, na další prší, na další to zase osychá, tak se pneumatiky volí těžce. Musíte volit kompromisy a jízdu si neužijete. Musíme vždy zvolit proti soupeřům správně pneumatiky. Na to máme svoje „špiony“, kteří projíždi trať dvě hodiny předtím, než se uzavře. Nahlásí aktuální podmínky, které hlídají i meteorologové.

Do sezony jdete jako obhájce celkového prvenství. Cítíte vyšší tlak než v předchozích sezonách?

Ani ne, po těch letech si to už nepřipouštím. Musíme se soustředit na svůj výkon, abychom ho podali co nejlepší, neudělali žádnou chybu a nepřeceňovali se. Měli bychom minimálně chtít obhajobu. Bylo by srabské říct, když jsme byli mistři, že už ten cíl nemáme. Soupeři nám to nebudou chtít dát zadarmo a budou to ty pravé závody, pravý sport.