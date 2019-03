Pech jde do boje, už zítra startuje Valašská rallye

„Děláme poslední drobné úpravy. Teď ještě čekáme, až bude tma, abychom vyzkoušeli světelnou rampu,“ hlásil v úterý večer Pech do telefonu, to ještě testoval svůj vůz na Plzeňsku.

Na Valašsko se vydal až ve středu ráno, po dvou dnech testů se zítra večer postaví na start první rychlostní zkoušky, která se pojede v ulicích Valašského Meziříčí.

Jaké jsou vaše pocity krátce před startem sezony?

Nálada je výborná, konečně zase jdeme závodit, všichni jsme natěšení. Jsme optimisticky naladění. Přes zimu jsme tvrdě makali. Myslím, že jsme auto zase posunuli o kus dál.

Jak vůbec probíhá zimní příprava automobilového jezdce?

Po fyzické stránce nic moc, to jsem trošku flákal... (úsměv) O to víc jsme se věnovali přípravě auta.

Povídejte, čeho všeho se úpravy týkaly?

Hlavně nastavení podvozku, diferenciálu a tlumičů. Udělali jsme dost revoluční změny a zatím fungují. Doufám, že se nám to povedlo a posuneme se zase o kus dopředu.

Z toho pramení další otázka, s jakými plány jdete do sezony?

Naše cíle jsou vždycky jen ty nejvyšší. Dvakrát po sobě jsme teď byli v celkovém hodnocení druzí za továrním týmem škodovky. Tak bychom je chtěli zase co nejvíc pozlobit, proto tolik makáme. Chceme se jim ještě víc přiblížit, přitlačit na ně.

Kalendář mistrovství ČR v rallye na rok 2019 ● 29. - 30. března

- Kowax Valašská Rallye

● 26. - 27. dubna

- Rallye Šumava Klatovy

● 17. - 18. května

- Rallye Český Krumlov

● 14. - 15. června

- Agrotec Petronas Rallye Hustopeče

● 13. - 14. července

Rallye Bohemia

● 16. - 18. srpna

Barum Czech Rallye Zlín

● 4. - 6. října

- Rallye Příbram



Co říkáte na konkurenci? Na Valašskou rallye je přihlášeno 26 vozů specifikace R5 nebo WRC…

To je hezké, jenom dobře. Čím větší je konkurence, tím mají závody lepší náboj. Je to zajímavější, když mezi sebou bojuje větší skupina jezdců. Já jsem za takovou konkurenci rád.

Díval jsem se, že vy jste přihlášený nejen do českého šampionátu, ale i do mistrovství Slovenska. Má to nějaký hlubší význam?

Je to možné, nevylučuji to. Kromě Valašky bude součástí slovenského mistráku i Rallye Hustopeče, na obou závodech se buduje každý den zvlášť. Když to dobře dopadne, budeme mít tedy odjeté čtyři podniky a je tady šance, že by nám potom někdo zasponzoroval i nějaký závod přímo na Slovensku.

Co tím sledujete?

Jde nám o to, že bychom byli vyježděnější, vytěžili bychom z toho nějaký start navíc.

Jasnou prioritou je ale domácí šampionát?

Samozřejmě. Žádné jiné překvapení letos nechystáme.