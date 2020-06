Pechova (další) premiéra s Focusem. Znovu v Sosnové

V pátek už si na Českolipsku zkusil testovací „erzetu“, dnes už se představí na akci, kterou začíná motoristická sezona. V konkurenci české špičky otestuje vůz před startem první zastávky českého šampionátu v rallye, jíž bude v první polovině července Rallye Bohemia.

Mogul Test Rally Jedna z prvních motoristických akcí po koronavirové pandemii se koná na Autodromu v Sosnové u České Lípy. Mezi účastníky nechybí Jan Kopecký, Václav Pech, Jan Černý, Vojtěch Štajf, Martin Vlček, Martin Semerád a mnoho dalších. Program začal v pátek testovací rychlostní zkouškou, takzvaným shakedownem. V sobptu se bude závodit naostro, pořadatelé připravili v areálu autodromu tři různé rychlostní zkoušky, které budou mít okruhový charakter a celkovou délku přibližně 30 kilometrů.

„Musíme se co nejrychleji dostat do závodního tempa, Sosnová je na to ideální. Na auto si budu muset určitě chvíli zvykat. Pauza byla dlouhá a testovat nemělo cenu, stejně bych všechno zase zapomněl,“ říká jezdec EuroOil teamu.

Na Sosnovou má dobré vzpomínky. Pravidelně se na zdejším autodromu účastní Setkání mistrů na konci sezony, navíc s předešlou generací Focusu závodil poprvé právě na Českolipsku.

„Bylo to při testování před ročníkem 2002. Tenkrát se nám stala kuriózní závada. Motory Fordu neměly v té době zakryté rozvody a nám v plné rychlosti praskl řemen na vodní pumpě, který byl v jejich těsné blízkosti,“ vypráví zapáleně Pech. „Auto ztratilo výkon, okamžitě jsem zvolnil a dojel k mechanikům.“

Historka měla ale šťastný konec, motor „přežil“ a plzeňský závodník s ním absolvoval kompletní domácí šampionát.

„Mechanici dokázali dost kovbojským způsobem nastavit rozvody po telefonu s techniky zpět. Nikdo tomu nechtěl věřit, mohlo to totiž dopadnout totální destrukcí celého motoru. Nový stál v té době jako polovina naší sezony,“ připomíná teď už s úsměvem.

Testovací potíže byly nakonec největší překážkou, která tehdy Pecha se spolujezdcem Petrem Uhlem potkala. Na konci sezony totiž slavili premiérové republikové prvenství. Zlatá tečka. „Pro naši kariéru hrála tato příhoda důležitou roli,“ zdůrazňuje Pech.