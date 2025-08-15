Máme rezervy a to nás žene dál, říká Pech před Barum rally. Už si zvykl na nové auto?

Na prestižní zlínské soutěži triumfoval třikrát, dvakrát s Fordem Focus WRC (2003, 2023), jednou s Mini Cooperem (2014). Do letošní Barum Czech Rally, která startuje v pátek večer městskou rychlostní zkouškou ve Zlíně, ale plzeňský pilot Václav Pech vyjede s vysokým startovním číslem 21 a zdaleka ne v roli favorita na vítězství.
„Když jsme začínali, určitě jsme měli i vyšší čísla. A jednadvacítka je přece dobrá, ne? Oko bere,“ pousmál se před cestou na jižní Moravu osmačtyřicetiletý Pech, pilot plzeňského EuroOil Teamu.

Aktuální sezona je pro něj zatím ve fázi sbližování a sžívání s novým vozem Citroën C3 Rally2. Kromě páté příčky na Rallye Šumava, hned úvodním podniku českého šampionátu, jsou jinak výsledky vlažné.

„Upřímně, zatím mi to moc nejde,“ souhlasil Pech. „Citím, že auto je dobré, má potenciál, ale já se zatím naplno nesžil se systémem vozů kategorie R5. Auto se chová naprosto odlišně než focus, se kterým jsem jezdil posledních pět let, potažmo vlastně celou kariéru. Nemyslím, že by to bylo úplně špatné, ale cítím, že ho naplno nevyužívám, že tam není ta přidaná hodnota, abychom měli lepší výsledky.“

Zásadní změny, kterou před sezonou udělal, ale osminásobný český šampion nelituje. „Absolutně ne. Citroën jsme vybrali, protože mi padl nejlépe do ruky a přístup Francouzů byl dobrý. Nemyslím si, že kdybych si vybral jiné auto R5, bylo by to momentálně jiné. Možná kdybych sáhl po škodovce, tak to základní nastavení bude jednodušší, na český mistrák jsou vymyšlené. Takhle ideální nastavení pořád hledáme. Jdeme postupnými krůčky a poslední dobou mám větší a větší radost,“ reagoval Pech.

Václav Pech a Petr Uhel na Rally Hustopeče.

Barumku, která je opět součástí mistrovství Evropy a na startu nebudou chybět hlavní adepti na kontinentální titul Polák Miko Marczyk a Andrea Mabellini z Itálie, považuje za nejnáročnější soutěž u nás.

„Každý rok je konkurence strašně nabitá, nikdo není vyložený favorit. A trať je velice těžká. Od rána do noci jste na nohou, není čas na oddych. Je také strašně drahá, už jen přihlásit se na ni je pětkrát dražší než na ostatní mistráky,“ konstatoval plzeňský pilot.

S jakými ambicemi půjde na start? „Konkrétní cíle si nedávám. Chci mít z řízení radost, abych udělal další krok a auto ovládal jistěji. Mám chuť, baví mě to, máme motivaci něco dokázat. Vím, že nejsme na úrovni, na jaké můžeme být. A to je dobře, cítíme rezervy a to nás s Petrem (spolujezdcem Uhlem) žene dál,“ popisoval Pech.

