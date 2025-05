Nedávno se „Big Nedo“ zmínil o zajímavosti z rodinných dějin před starým známým Antonínem Charouzem, bývalým automobilovým závodníkem. Jeho táta totiž ve třicátých a čtyřicátých letech minulého století vynikal ve zvlášť rychlé jízdě na motocyklech.

„Co si pamatuju, měl jich doma asi šest a já jsem mu je jako malý pomáhal čistit. Za odměnu mě pak vždycky svezl,“ vybavuje si Nedomanský dětství v Hodoníně.

S Charouzem se často vídal, když oba spolupracovali s americkým podnikatelem Philipem Anschutzem. Tuze zámožný majitel klubu Los Angeles Kings v NHL svého času rovněž vlastnil podíl v pražské Spartě, které šéfoval Charouz. Nedomanský se toho času živil jako skaut Kings.

Po dlouhé době se teď setkali v Praze a řeč se stočila na motorismus. Hokejová legenda si vybavila otcův někdejší triumf v soutěži zvané 500 kilometrů slovenských. Charouz zpozorněl a slíbil, že zkusí vyhledat nějaké podrobnosti ke kariéře Nedomanského seniora.

Příběh zaujal taky Jana Šťovíčka, prezidenta Autoklubu České republiky: „Minulost je pro nás velice důležitá. Máme poměrně rozsáhlý archiv a jednoho pracovníka, který se zaměřuje na hledání perliček v českých i zahraničních časopisech.“

A tak se ze říše zapomnění podařilo vylovit jeden pozoruhodný sukces i s obrazovým dokumentem.

„Vojenský team na ČZ získává teamovou cenu MNO a vojín Nedomanský téhož teamu cenu rumunského ministerstva války a pohár armádního generála Krejčího, náčelníka hlavního štábu československé branné moci,“ psal v roce 1937 magazín Auto.

Výstřižek z časopisu Auto, který vydával Autoklub.

Zpráva se týkala klání zvaného Malá dohoda.

„Trať z Prahy přes Bukurešť do Bělehradu a zpět měřila asi 3500 kilometrů, účastnilo se jí 151 automobilových a 49 motocyklových závodníků,“ tvrdí čerstvě poučený Nedomanský, mistr světa a vážený člen čtyř hokejových síní slávy, včetně Hockey Hall of Fame v Torontu.

Václavové Nedomanští v nelehké éře po druhé světové válce neměli zrovna nejvřelejší vztah. „Moc času jsme spolu netrávili, ale právě on udělal pro mě zásadní věc – přišrouboval mi na kožené boty brusle,“ stojí v životopisné knize slovutného kanonýra Můj nejslavnější únik.

Poté, co pod tlakem okolností v červenci 1974 emigroval z totalitní země do zámoří, viděl ho už jen pár týdnů. Komunisté milostivě pustili starého muže na návštěvu blízkých do Detroitu, když už ho zmáhala rakovina. Na jeho pohřeb syn přiletět nemohl, protože by hned po návratu byl zatčen za nedovolené opuštění republiky.

Otec a syn Nedomanští v Detroitu v roce 1980, kdy už byl Nedo starší vážně nemocný.

O to víc jej nyní zajímají podrobnosti, o nichž kdysi doma ani neslyšel.

„Autoklub vždycky měl celospolečenský charakter a my jsme rádi, že se i v případu Nedomanských ukazuje jeho přesah do jiné sféry,“ konstatoval spokojeně Šťovíček.

„Zjistil jsem taky, že otce vyhlásili nejlepším armádním motocyklovým závodníkem roku 1937,“ oznamuje ještě Nedomanský mladší a vydává se pro své tvrzení hledat důkaz, tedy fotku, kterou si kamsi uložil.

A Charouz doplňuje: „Dohodli jsme se s panem prezidentem Štovíčkem, že Vaškovu tátovi udělíme čestné uznání za rozvoj motoristického sportu.“