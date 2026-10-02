„Budeme se hecovat. On mě chce porážet už furt a já mu to zase chci vracet. Role se trochu obracely, ale letos nad ním ve společných jízdách vedu 5:3, děláme si statistiky. Bude mě chtít dohnat,“ tuší 33letý Milík, vítěz Zlaté z roku 2017.
Vraťme se krátce k nešťastnému loňskému čtvrtfinále. V čem byla potíž?
Já byl na sebe naštvaný, že jsem s loňskou sezonou vůbec začínal — vrátil jsem se moc brzy po svém pádu (došlo k němu v srpnu 2024 při druhé polské lize v Krosnu). Tělo nebylo stoprocentní a odnesla to i psychika: ptal jsem se sám sebe, jestli na to vůbec mám... Jedno se nabalovalo na druhé, až jsem to pak v Pardubicích završil tímhle výsledkem. Nadával jsem si, proč jsem to dělal, poškodil jsem si tím i jméno v Polsku. Měl jsem si zkrátka rok odpočinout, jak radili doktoři.
Jak jste nachystaný na letošní Přilbu?
Myslím, že krásně. Hlavní cíl byl odjet celou sezonu bez nějakého zádrhele. To se mi povedlo. Dal jsem se znovu fyzicky dohromady, loni to bylo moc na sílu. Po vyndání sleziny jsem měl na motorce kolikrát křeče v břiše. To už mě teď netrápí. Co se týče psychiky, na dráze vznikaly situace, v nichž bych normálně nepřemýšlel nad tím, zda do toho jít po hlavě, nebo ne. Tady z toho však většinou bylo „ne“, protože se nějaký odraz pádu projevil. To už je taky v pohodě. Když odstartuju zezadu, snažím se tak jako dřív předjíždět a zase mě to začalo bavit.
Sám jste zmiňoval, že s letošní sezonou už jste daleko spokojenější. Přiblížíte ji?
V Polsku jsem podepsal nižší ligu, jsem tam na 7. místě v celkové klasifikaci, což je super. Doufám, že na příští rok dostanu nabídku do vyšší ligy. Tady už jezdit nechci, protože tam rivalita není taková. Ani to pro mě není motivující — celou kariéru jsem závodil s kvalitnějšími jezdci a chci se s nimi opět měřit. Vyvolává to ve mně emoce z minulých let.
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Zlatá přilba lanaří šestinásobného mistra světa. Milík chce trofej pro druhého syna
Co se týče českého mistráku (v polovině srpna), mohlo to být lepší, ale dráha ve Svitavách byla v šíleném stavu. Jsem rád, že jsme to vůbec dokončili. Asi už bych nedělal tyhle experimenty s návraty na dráhu, kde se spoustu let nejezdilo. Dávat tam takhle důležitý závod je blbost. Mrzelo mě to, tam se opravdu předjíždět nedalo, byl to spíš boj o to, udržet se na motorce. Dopadlo to, jak to dopadlo, ale nějak moc se na sebe nezlobím (Milík bral stříbro). Kvěchoun (Kvěch) má parádní sezonu, titul mistra republiky mu právem patří.
Co říkáte na to, jak se za poslední roky dokázal vyšvihnout?
On prokazoval velký talent už v juniorském věku, lítal za mnou. Zrovna jsem se tomu smál, když jsem jel první ligu v Praze. Honza za mnou dřív běhával: Ještě se mi nepodařilo tě porazit, ale časem to vyjde! Šplhal se nahoru, až se to skutečně stalo. A ne jednou, už je dvojnásobný mistr republiky. Je zkrátka dobrý. V té Praze byl i Péťa Kvěch, který je o šest let mladší, ten udělal za dva roky taky obrovský progres. Na motorku jsem mu půjčoval lamely (zajišťují hladký chod spojky) a říkal mi úplně stejné věci jak jeho brácha (úsměv). Je to fajn, mám s nimi perfektní vztah. Honzovi úspěch přeju, dělá pro něj opravdu hodně.
Jistě se hodně těšíte na české fanoušky a na svůj polský fanklub.
Pro mě je Přilba nejvíc, co jde, vyrůstal jsem tady. Je bomba, jezdit na domácí dráze tak slavný závod před tolika lidmi. Vždycky je to napínavé. V Polsku jsem určitě nabalil hodně fanoušků — nejsem typ závodníka, který se po závodě v autě svlékne a odjede, aniž by se s nimi zdržel. Mají mě rádi, udělám si s nimi fotku, podepíšu se, pokecám. Dost jich asi dorazí z Opolí (za něž Milík letos soutěžil), to je jen čtyři hodiny odsud. Prý se nemohou dočkat, jak si to tady užijí.
Jak starý je transparent s vaší přezdívkou Vacek? Vznikl ještě v době, kdy jste působil ve Spartě Wroclaw, ne?
Ano, ale nevyrobili ho Poláci, ale můj fanklub z Přelouče. Vždycky jsem měl tyhle dvě barvy, žlutou a červenou, a ve Wroclawi se to spojilo. Před deseti lety se na Zlaté objevil poprvé; Poláci se toho pak chytili a vytvořili další transparenty.