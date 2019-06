Milík: První jízda super. Všechno další vyhodit do popelnice

„V první jízdě to bylo dobré, protože to čtvrté startovní pole tady bylo ze začátku prostě nejlepší. Ještě nebyla ani páska nahoře a věděl jsem, že jestli odsud nevystartuju, tak tady nemám co dělat. A taky se to podařilo. Pak jsme toho ale hodně měnili, protože i ta dráha se změnila. Vše jsme pak udělali špatně, ale hlavně já jel špatně. Kdybych dobře startoval, tak by to vypadalo jinak,“ uznal závodník z Bernardova na Kutnohorsku.

Na úvodní tříbodový zisk a skalp favorita Bartosze Zmarzlika navázal ve druhé jízdě ještě bodem, ale to bylo na Markétě všechno. „Zaspal jsem tu druhou jízdu, tam jsem si měl úplně změnit motorku,“ konstatoval šestadvacetiletý Milík.

Bojoval, rval se, ale v klíčových okamžicích ztratil. „Když jsem to dal navenek, tak mi tam vjel Lambert, to jsem šel málem na hubu u prken... A když jsem dojížděl Dudka ze třetího místa na druhé, tak mi zavřel lajnu, já měl větší rychlost a musel jsem to ubrzdit. A taky jsem šel málem na hubu a do toho mě ten za mnou předjel. Mohlo to být lepší, ale asi nebylo to potřebné štěstíčko,“ přemítal Milík.

Přes nulu ve třetí jízdě zůstával naplno ve hře. Bodovou sbírku už ale nerozšířil. „Nejhorší problém u mě byly opravdu starty. Dnes jsme to měli na ně špatně nastavené, protože kdyby člověk vyhrál start, tak by tak dojel do cíle. Vyhrál jsem dva starty, ještě z té trojky byl v pohodě, ale pak se to zamíchalo v zatáčce a byl problém,“ konstatoval Milík. „Od druhé jízdy jsme začali hledat a měnili to až do konce. To také nebylo úplně nejlepší, ale když to člověku nejde, tak furt něco hledá, co by zlepšil. Možná jsme to měli nechat, soustředit se více na starty a bylo by to lepší, nevím. Škoda,“ doplnil Milík.

Zápisky budou negativní

Zklamání chce co nejrychleji hodit za hlavu. „Kdybych měl přemýšlet tuto sezonu nad každým nepovedeným závodem, tak už tady asi nejsem a skončil bych kariéru. Nejde mi to, mrzí mě to, ale je třeba jít dál. A myslím, že se nějakým způsobem něco najde a bude to v pohodě. Nemůžu si z toho dělat hlavu, jinak bych se z toho zbláznil,“ prohlásil Milík.

Jaké budou po víkendu jeho hlavní zápisky, jež si vede od začátku sezony? „První jízda super. A pak co bylo dalšího, tak to všechno vytrhnout a vyhodit do popelnice,“ hlásil s hořkým úsměvem Milík.

Skvěle vyšel pražský závod Polákům. Vyhrál Janusz Kolodziej, Patryk Dudek skončil třetí. „Oni jsou silní všichni. Na Markétě jim to přitom jindy moc nejde, Praha nikomu z nich moc nesedí. Tady to svědčí spíše Australanům, také Woffindenovi. Ale Kolodziej tady vyskočil, prostě mu to tady pasovalo,“ glosoval Milík.

Cílem bude Evropa

Ve zbytku sezony se chce soustředit hlavně na seriál mistrovství Evropy. Případný úspěch a vítězství by ho totiž mohly dostat do Grand Prix nastálo na celou sezonu.

„Budu se snažit udělat nějaké medaile. Je přede mnou trocha volna, musím pár věcí potestovat, abych přijel a věděl, že to je dobré. Teď jsem ještě v etapě, kdy si nejsem stoprocentně jistý, na čem jedu. A to se taky promítá do psychiky, protože člověk musí věřit tomu, co má pod sebou. A já tomu ještě nevěřím, protože na jedněch závodech jsem schopný udělat dvanáct bodů a na druhých dva. To nejde. Je třeba stabilizovat tu výkonnost, to je v ploché dráze nejlepší, co může závodník udělat,“ míní Václav Milík.