Autokrosař Fejfar bude v Lotyšsku jen radit. Ruce mě svrbět budou, říká

On i jeho spolupracovníci ale v Lotyšsku budou, ve třídě Touring Autocross totiž jeho exmistrovskou fabii osedlá Petr Šimurda, od letošní sezony člen lužanského týmu.

Sám Fejfar avizoval přestup do královské kubatury Super Buggy, kam se vrací po více než deseti letech. A ač celý tým pracoval na maximum, tak jeho závodní speciál by měl být připraven nejdříve na začátku září, což by znamenalo, že by se zkušený matador představil na domácím závodě mistrovství Evropy v Nové Pace.

Ten se jede netradičně o prvním zářijovém víkendu. „Je to velká změna, ale pro nás jedině dobře, věřím, že diváci si i přes tento netradiční termín najdou čas,“ doufá Fejfar.

O víkendu startuje seriál mistrovství Evropy v autokrosu, když se jede v lotyšské Bausce, vy na místě budete, ale na startu vás neuvidíme. Budou vás svrbět ruce?

Určitě ano. Pauza už je hodně dlouhá, já se moc těším, až si zajezdím, ale těším se i na výkony Petra a celého našeho týmu, myslím, že jsme na úvodní podnik dobře připraveni.

Jakou roli v Bausce budete plnit?

Rozhodně nebudu žádný manažer (směje se). Řekl bych, že budu takový poradce, kdyby Petr něco potřeboval. Přece jen zkušenosti s tratí a autem mám.

Jaké jsou ambice týmu pro dva závody v Pobaltí?

Věřím, že ty nejvyšší. Petr si sice potřebuje pořádně osahat auto, ale je chytrý a učenlivý, určitě to zvládne. Nejtěžší asi bude vyrovnat se se soupeři přímo na trati. Je totiž zvyklý z rallye, že má trať pouze pro sebe, tohle bude něco jiného.

Covid pořád ovlivňuje celý sportovní svět, jak těžké je to s cestováním do Lotyšska a následně do Litvy?

Musím říct, že tohle je opravdu hrozně náročné. Nejtěžší je určitě administrativa. My nejedeme podle covidové situace v dané zemi, ale podle covidového předpisu, který si řídí sama FIA. Funguje to na stejné bázi jako Formule 1 či WRC.

Máte nějakou zprávu, jestli v Bausce budou u trati diváci?

Pořád se to mění. Nejprve to vypadalo, že ne. Teď se zase řeší, že možná ano. Necháme se překvapit. Tohle stejně nemůžeme ovlivnit.

Jaký bude program po závodech v Lotyšsku?

Domů se nemůže, takže se rovnou bude pokračovat do litevského Vilkyciai. Tam se bude závodit až o prvním červnovém víkendu. Následuje přesun do Česka a republikový závod na domácí trati ve Štikovské rokli, kde by náš tým s Petrem chtěl rozhodně startovat. Ale uvidíme, co se stane na Evropě.

Vy máte v letošní sezoně startovat v královské disciplíně Supper Buggy, do které se vracíte po dlouhých letech strávených v „plechovkách“. Kdy vás konečně uvidíme na trati?

Chtěli bychom stihnout závod evropského šampionátu v Nové Pace, který se letos jede netradičně až na začátku září. Na bugině samozřejmě pracujeme, ale potřebujeme léto, aby byla připravena na závody. Bereme letošní sezonu, která je mimochodem také hodně poznamenaná covidem, když už se dost závodů ruší. Potřebujeme načerpat nové poznatky do příštího roku. Tam už snad bude vše probíhat v klasickém režimu.

Jak bylo zmíněno, letošní závod mistrovství Evropy v Nové Pace se místo tradičního termínu, kterým je první červencový víkend, pojede až o prvním zářijovém. Jak jste tenhle fakt přijal?

Pro nás je to dobře, protože snad stihneme připravit buginu na start. Navíc by se ještě více mohla uvolnit opatření, aby mohl přijít „plný dům“, jak je v Pace zvykem. Na druhou stranu diváci jsou zvyklí na červenec, je to dlouholetá tradice, o kterou nás covid připravuje. Lidi jsou na závody natěšeni, snad už se jim budeme moci ukázat. Doufám, že dorazí i v září!