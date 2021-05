Matador hlásí dvojitý návrat. Fejfar přesedlá do nejsilnějši buginy

„Hledal jsem v závodění novou motivaci. I přes zdravotní problémy v loňském roce jsme se s týmem shodli, že se pokusíme o návrat do královské disciplíny Super Buggy,“ říká odhodlaně Fejfar.

Na svém kontě má mezi evropskou elitou už 48 vítězství. V historických tabulkách mu patří druhé místo za německým pilotem Berndem Stubbem. Fejfar dokázal vyhrát závody ve všech hlavních autokrosových disciplínách. Stejně jako většina jezdců začínal v slabších Buggy 1600, kde si v letech 2000 a 2001 podmanil celou Evropu.

Poté už přišel přesun do elitní kategorie Supper Buggy. A další úspěchy se dostavily velmi rychle. „V nejsilnější kubatuře jsem v sezoně 2004 obsadil tři celková čtvrtá místa - v Evropě, v republice i v zóně a vyhrál jsem závody v Dmitrově a v Přerově. Další dvě sezony jsem už nejel kompletní mistrovské seriály, protože jsem startoval mezi velkými buginami s osvědčeným, ale lehkým autem ze šestnáctistovek proti robustním čtyřlitrům a moje auto bylo při kontaktech zranitelné. Poslední závod v divizi 3 jsem odjel v sezoně 2006 v Maggioře,“ vzpomíná rodák z Lužan. Následoval další posun v kariéře dnes už legendárního závodníka.

Přesun do třídy „plechovek“ přinesl Fejfarovi asi největší úspěchy v bohaté kariéře. Ke třem evropským titulům přidal i pět vítězství v prestižní anketě Zlatý volant.

Teď už se celý tým těší na začátek nové sezony. Všichni věří, že se bude jezdit více než loni. „Doba nepřeje hromadným sportovním akcím, ale nám to v návratu paradoxně trochu pomáhá, neboť jsme se pustili do kompletace nové buginy a pokusíme se stihnout už první evropský závod, kterým by měla být termínově posunutá Bauska. Ale říkám na rovinu, že to nebude start za každou cenu,“ nechtěl by se unáhlit Fejfar.

Při návratu k buginám ho bude čekat spousta novinek. Kromě jiného závodního speciálu i mnohem větší konkurence. Zatímco třída Touring Autocross byla početně nejslabší, královská kubatura láká.

„I když předpokládáme, že si pro příští sezonu postavíme svůj rám, nyní jsme dovezli rám a potřebné díly ze špičkové nizozemské autokrosové výrobny Peters Autosport. Řadu věcí a kompletaci si zajistíme sami - poloosy, brzdný systém, diferenciál, chladiče a další.“ Ze slov zkušeného závodníka je cítit velké nadšení a chuť znovu se prosadit. O motor by se mu měl tradičně starat jeho výsostný ladič Mike Callaghan.

„Ani tady nejdeme cestou náhod, motor pro nás připravil Mike Callaghan. Jedná se o plnokrevný čtyřlitr Ford s maximálním výkonem o objemu 2,3,“ sděluje.

Pokud půjde u Fejfar týmu vše podle představ, měl by v Bausce nasadit i druhý vůz. Trojkovou fábii by v třídě Touring Autocross osedlal Petr Šimurda. Aby toho nebylo málo, Fejfar se nevzdává ani svého snu - legendárního Dakaru. „Na dílně připravujeme dakarský speciál, vyvíjíme ho a sháníme potřebné peníze. Start na Dakaru je tedy stále otevřený. Snad se i tento záměr podaří dotáhnout do zdárného konce,“ uzavírá povídání nestárnoucí legenda.