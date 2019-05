Autokrosař Fejfar nedojel ani v Pace, teď už putuje do Lotyšska

„Krásné závody nám pokazil problém s převodovkou. Aby nedošlo k poškození, bylo rozumnější auto odstavit, i když to bylo půl kola před cílem finálových jízd,“ uvedl Fejfar po závodech ve Štikovské rokli, které bral jako ostrý test na pokračování evropského šampionátu, který pokračuje už o tomto víkendu v lotyšské Bausce. Poté následuje rychlý přesun do Litvy.

Při absenci Fejfara dokázal v Nové Pace vyhrát třídu Touring Autocross Dušan Horčička. Krásné souboje sváděli jezdci v kategorii Buggy 1600, kde se z vítězství radoval trochu překvapivě Milan Vaněk, když úřadující mistr Evropy Petr Nikodém dojel až na třetím místě. Test svého nového vozu uskutečnil novopacký jezdec Filip Hartman a bylo z toho sedmé místo.

Královskou třídu Super Buggy opanoval Jakub Kubíček, který porazil Radka Jordáka a Romana Keřku.

Do finálové jízdy divize Junior Buggy nenastartoval Jakub Novotný z Jičína. Ten se rozhodl nenastoupit už do třetí rundy, aby pošetřil techniku. Při kontrole před finálovou jízdou však objevil vadu motoru a kvůli tomu nemohl nastoupit ani do boje o medaile. Jeho odstoupení využil k vítězné jízdě Daniel Pytloun.