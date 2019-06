Jak na rychlého Rusa? Každý je k poražení, věří autokrosař Fejfar

Tři závody, tři vítězství. Přesto si zkušený autokrosový matador Václav Fejfar nemyslí, že Rus Furažkin, po třech závodech zatím vládce třídy Touring Autocross evropského šampionátu, není k poražení.

„K poražení je každý. My jsme k tomu měli teď hodně blízko. Bohužel, zatím nám k tomu schází i trochu víc štěstí,“ řekl jezdec novopackého autoklubu, který první závod letošního šampionátu v Německu kvůli závadě na závodním voze nedojel a nebodoval v něm a v těch pobaltských jej technické problémy také provázely.

Co chybělo tentokrát?

Bohužel hned v prvním měřeném tréninku mi začal hořet píst. Naštěstí jsem stačil zastavit ještě docela včas, být to o pár vteřin později, bylo by to mnohem horší. Závadu jsme objevili, ale bylo to komplikované a po oba závody tak motor nemohl jet na plný výkon, což se bohužel projevilo.

Jak v Lotyšsku, tak v Litvě jste na Furažkina ale moc neztratil, ve druhém závodě dokonce jen vteřinu a půl. Šlo tedy i tak Furažkina porazit?

Právě v Litvě ano. Pět kol jsem jezdil první, pak mě sice předjel, ale dostal jsem se znovu za něj. Bohužel bylo znát, že výkon motoru chybí, byl tak o třetinu menší, než jaký může být.

Zatím jste ani jeden ze tří dosavadních závodů neabsolvoval v pohodě. Není té smůly už trochu moc?

Taky si myslím. V úvodním závodě v německém Seelowě mi praskla poloosa a bylo po závodě. O Pobaltí jsem už mluvil a to musím ještě přidat to, že jsme při cestě do Lotyšska měli před Varšavou velkou poruchu autobusu. Je toho už nějak moc.

Furažkin jezdí třídu Touring Autocross prvním rokem, co na něj vymyslet?

Já si myslím, že když bude z naší strany všechno v pořádku, že začneme vyhrávat. Je to mladý devatenáctiletý kluk, který jezdí v autě pronajatém od Martina Samohýla. Šikovný určitě je, ale mám pocit, že jezdí nahraně, možná někdy i za ní. My jsme to štěstí letos ještě neměli, abychom mohli jet na maximum.

Mít proti sobě takového mladíka, to musí být výzva. Souhlasí to?

Jasně, náš sport je o závodění, čím víc, tím lépe.

Evropský šampionát má teď volno, pojede se až za tři týdny. Bude to stačit na to, abyste po závadě z Lotyšska byli stoprocentně připravení?

Já věřím, že bude. Ráno po závodě jsme přijeli domů, motor šel hned ven a pojede do Nizozemska k panu Callaghanovi (vyhlášený motorář). Píst není v pořádku, něco na něm je vypáleného, tak uvidíme. Každopádně chceme být na německé Cunewalde dobře připraveni a chceme konečně zajet dobrý výsledek. A také proto, že hned o týden později se jede v Nové Pace, a to je přece domácí svátek.