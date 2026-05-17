Superbiky hltalo 54 tisíc diváků. Po pádu jsem dojel kvůli nim, tvrdil Vostatek

Petr Bílek
  19:45
Český motocyklový jezdec Ondřej Vostatek položil svoji motorku na bok, sebe na asfalt, ale stejně pokračoval v nedělním závodě, už bez šance na body. „Dojel jsem jen kvůli fanouškům,“ řekl pak. V Mostě se jich o víkendu při mistrovství světa superbiků sešlo 54 tisíc, skvělá návštěva.
Most, 17.5. 2026, mistrovství světa superbiků, autodrom Most, neděle. Oliver König v kategorii WorldSSP. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Jsme za takové číslo rádi. Lidi přišli, přestože nejel Toprak Razgatlioglu, báli jsme se,“ jmenoval generální ředitel okruhu Josef Zajíček tureckého fantoma, s kterým po závodech cestuje horda příznivců. Letos jezdí v MotoGP.

V Mostě superbiky kvílely už pošesté, rekordní návštěva se datuje na rok 2024 ještě z letního termínu, tehdy to bylo 58 474 diváků. Letošní cifra za celý závodní víkend činí přesně 53 952 fanoušků, zhruba jen o tisíc méně než před rokem.

Vášnivé Turky vystřídali Číňané s vlaječkami. „Viděl jsem, jak jimi děti mávaly, možná ty turecké diváky nahradíme. Docela jsem se podivoval. Příští rok rekord bude, pošlou jich sem miliardu,“ vtipkoval Zajíček.

Důvod zájmu z druhé nejlidnatější země planety je jednoduchý, ve třídě supersportů nově startují čínské motorky ZXMOTO, za nimiž stojí podnikatel Čang Süe (v anglickém přepisu Zhang Xue). Právě na jeho stroji vyhrál v Mostě oba závody Francouz Valentin Debise.

Ve stejné třídě skončil domácí Vostatek v sobotu na 14. místě a jako jediný Čech o víkendu bodoval, v neděli po pádu dojel jako poslední z klasifikovaných, tedy osmadvacátý.

Most, 17.5. 2026, mistrovství světa superbiků, autodrom Most, neděle. Fanoušci s čínskou vlajkou.

„Celkový dojem je hořkosladký. Druhý pád v sezoně a zrovna v Mostě, to mě mrzí. V šikaně jsem zatlačil na překlopení motorky možná v blbou chvilku. Fanoušci mě nabíjeli celý víkend, nechtěl jsem nikoho zklamat, proto jsem pokračoval. Je skvělý pocit, že přijdou hlavně na vás. Po odmávání závodu jsem je cítil hodně,“ přiznal Vostatek, který z motorky sesedl a před zaplněným svahem se klaněl.

Jeho týmový parťák Oliver König obsadil 20. a 18. příčku, nedělní výsledek byl jeho nejlepší v sezoně. Už po sobotě však tvrdil: „Jsem zklamaný. Pokud člověk není do patnáctky, jako by tady nebyl. Není to motokros, body jsou jen do 15. místa.“

Hlavním hrdinou víkendu se stal Ital Nicolo Bulega v královské třídě superbiků. V Mostě si zapsal vítězný hattrick a jeho rekordní série bere dech: 19 výher v řadě, 15 v letošní sezoně, 28 pódií za sebou. V neděli navíc stlačil své traťové maximum na 1:29,920 minuty.

Silné postavení mosteckého podniku, který patří mezi nejnavštěvovanější v seriálu, ocenil promotér šampionátu.

„Czech Round na Autodromu Most znovu potvrdil své místo mezi klíčovými podniky kalendáře WorldSBK,“ uvedl Gregorio Lavilla z vedení. „Atmosféra po celý víkend odrážela silné propojení mezi šampionátem a českými fanoušky, zatímco pokračující závazek Autodromu Most zajišťuje, že se akce rok od roku dál rozvíjí.“

