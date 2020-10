V křečích za rekordem. Hamilton překonal Schumachera v bolestech

Dvanáctý závod, osmé vítězství, Lewis Hamilton vládne sezoně 2020 pevnou rukou. Navzdory měnícímu se programu kvůli epidemii koronaviru, navzdory novým tratím a nevyzpytatelným okolnostem je jistější než v předchozích letech. Pokud neudělá chybu, vyhraje.



Přesto ho okruh v portugalském Portimau překvapil. Už po prvním tréninku hlásil, že je nečekaně náročný. „Krásný okruh, zajímavý, ale dá každému z nás hodně zabrat. Fyzická kondice bude důležitá,“ predikoval britský jezdec před startem.

Po problémech v závodě však ani na chvíli nepřemýšlel nad tím, že by zastavil. Že by kvůli silnému nepohodlí vzdal a zatočil do boxů. Ačkoliv má titul mistra světa prakticky jistý, ačkoliv by Schumachera jistě překonal v některém z dalších závodů. „Je to hrozně náročný sport. Musel jsem však bolest překonat,“ vysvětloval šampion při pozávodních rozhovorech.

Ani začátek Velké ceny pro něj nebyl úplně snadný. První kolo nebylo z jeho strany vůbec ideální, hodně se svým vozem bojoval. V kvalifikaci si vydobyl možnost startovat do závodu na středně tvrdých pneumatikách, poté mu ale dlouho trvalo, než je dostal do optimální teploty.

„Odstartoval jsem skvěle, ale v sedmé zatáčce jsem chytil obrovskou přetáčivost. A víte, jak to je, nevěděl jsem, co přijde. Plánoval jsem útočit na Valtteriho, ale nakonec jsem si řekl, že bude ještě času dost,“ popisoval.

A jak to bylo s překonáním Schumacherova rekordu? Jaký měl 35letý rodák ze Stevenage pocit, když projížděl vítězně cílem? Prý nic moc... „Bude to nějakou dobu trvat, než si to úplně uvědomím. Zatím jsem mentálně stále v závodním módu. Ale je to překročení určité hranice, historické maximum. Neumím najít správná slova.“



A přijde další rekord. Pokud se nestane něco zcela nepředvídatelného, bude živoucí britská legenda slavit na konci sezony sedmý titul mistra světa. Stejný počet jako má Michael Schumacher. A ani sezona 2021 nebude mít většího favorita než Lewise Hamiltona.