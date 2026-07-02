Motocyklový unikát König: točil pivo, hlídal děti a závodil se světovou elitou

„Rodiče mě tak vychovali, znám díky tomu hodnotu peněz,“ neštítí se práce čtyřiadvacetiletý jezdec.
Minulé dva roky jezdil v Německu a Španělsku, letos se v barvách týmu Compos vrátil do mistrovství světa superbiků, konkrétně do nižší třídy supersportů. Zatím nebodoval. Ani v Mostě, kde v roce 2021 poprvé vyskočil na pódium.
Stále máte víc aktivit?
Ano, dělám víc věcí, v tom je všechno složitější. Podle mě to ubírá na profesionalitě, ale bohužel se s tím nedá nic dělat. Myslím, že jsem jediný jezdec superbiků, který skloubil závodění na světové úrovni, školu, brigády a trénink. V tom jsem asi unikát. Být to pojaté jinak, mohly superbiky dopadnout jinak, což mě zpětně trochu mrzí.
Co děláte teď?
Studuju na vysoké škole, příští rok končím magisterské studium ekonomie. A trénuji malé děti u Lukáše Peška, jedno s druhým.
Mít myšlenky jen na závodění, měl byste lepší výsledky?
Škola není tak hrozná, pomáhá mi vyčistit si hlavu, abych se z toho nezbláznil. Ale mít super podmínky pro trénink, motorky, pneumatiky a nemuset se o nic starat, jen jezdit, bylo by to snazší. Jenže je těžké takové podmínky mít.
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Co jste dělal za brigády?
Toho bylo! V šestnácti jsem myl auta u známého, jako plnoletý čepoval pivo v Letňanech na koncertu AC/DC nebo hlídal děti v herním centru. Rodiče mě odjakživa vychovávali tak, že když jsem chtěl něco mimo narozeniny nebo Vánoce, musel jsem si na to vydělat. Jsem na to nastavený. A nejsem někdo, kdo by se chtěl doma kopat do zadku, takže jsem vždy hledal nové zkušenosti a výzvy. A vůbec se za to nestydím. V osobním životě mě to posunulo, vím, co mě baví a co nebaví. A taky znám hodnotu peněz.
Jaké jsou podmínky jezdců ve vaší třídě supersportů?
U týmu nejsem zaměstnaný, v supersportech to má tak 90 procent jezdců. Primární příjem jsou partneři. Základ je pokrýt sezonu, kdy se většinou peníze do týmu donášejí, pak něco zbyde.
Jak se na startovním poli projevuje, že týmy jezdce neplatí?
Byl to i důvod, proč odešel Scott Redding, který má plno vítězství. Řekl, že nepojede zadarmo. Že nebude přinášet peníze za to, že je to jeho práce, ve které riskuje život. A přestoupil do britských superbiků, kde si hezky vydělá.
Neplánujete podobný krok?
Já jsem ve fázi, že nechci utíkat kvůli penězům. Ještě nemám tu potřebu. Hnát se za nimi, na to má člověk čas, já chci něco dokázat v mistrovství světa. Samozřejmě bych mohl jet jinde za výplatu, ale asi by mě to nedělalo tak šťastným.
Oliver König
Český motocyklový závodník, 24 let, rodák z Prahy. Do historie se zapsal jako první jezdec, který přestoupil přímo z nejslabší třídy supersportů 300 do královské kubatury mistrovství světa superbiků. V roce 2015 se stal mistrem Evropy v šampionátu Stock 250, v roce 2021 v mistrovství světa supersportů 300 poprvé stál na pódiu, v Mostě byl třetí. V letech 2022 až 2023 byl nejmladší stálý jezdec v MS Superbiků (WorldSBK) za tým Orelac Racing. Nyní jezdí ve stejném seriálu kategorii supersportů na stroji Triumph Street Triple 765 RS za Compos Racing Team.
V čem je největší rozdíl?
Hlavně v tréninku, ani ty další věci nejsou pak tak kvalitní.
Sníte o MotoGP?
Podle mě to je nereálné, pro Česko hodně těžké. Nejen finančně, je to jedno s druhým. Jediný, kdo má v blízké budoucnosti šanci, je Filip Salač. Hrozně bych mu to přál.
Jak hodnotíte vaše letošní působení v supersportech?
Pokud člověk není do bodovaného 15. místa, jako by nebyl. Není to motokros. Chtěl jsem se zapsat do hodnocení, to je můj cíl.
V Mostě jste se znovu setkal s prezidentem Petrem Pavlem, fanouškem motorového sportu. Už jste skoro jako staří známí.
Měl jsem tu čest se s panem prezidentem potkat před třemi lety, když jsem v Mostě jel na nějaký čas naposledy. Po závodech jsem mu věnoval svoji helmu. Vážím si ho za to, jaký je. A vážím si ho i jako motorkáře. Jsem pokaždé rád, když si s ním můžu udělat fotku.
Nervózní z něj nejste?
Přijde mi, že je přátelský a na závodech hozený do módu motorkář. Respekt mám velký, ale nervózní jsem víc na startu.
Do světového šampionátu superbiků jste se vrátil po dvouleté pauze, co jste za tu dobu stihl?
V roce 2024 jsem byl v německém IDM, k té sezoně bych se nevracel, víckrát jsem nedojel, než dojel. Loni jsem konečně šel do třídy supersportů na Yamahu R6 v českém týmu New2 Project, který závodí ve Španělsku. A ta sezona byla skvělá, znovu mě nakopla a vrátila mě do světa, za což jsem hrozně rád. Upřímně, španělský mistrák a svět jsou o něčem jiném. Sžívám se s tím, dělám, co můžu, koukám se na data a snažím se zlepšovat den ode dne, výjezd od výjezdu.
Musíte prokázat výkonnost, nebo stačí mít silné sponzorské zázemí, abyste se dostal do světového šampionátu superbiků?
Není to úplně tak jednoduché, že by někdo řekl: Mám peníze, kupuju si místo a jdu do superbiků. Ale je to motorsport, v něm peníze kariéru a cestu dost usnadňují. Já mám obrovské štěstí na partnery, kteří mi umožňují závodit. Samozřejmě by to bylo jednodušší, kdybych měl nějakou finanční podporu od rodiny, ale nestěžuju si. Jedna věc je sehnat rozpočet na závody, druhá peníze na kvalitní testování, přípravu. A to všechno stojí obrovské peníze. S tím trošku bojuju, snažím se, aby to mělo kvalitu.
A výsledky zatím nejsou takové, jak byste si přál?
Tady je to velký svět, obrovská konkurence. Zatím nejsem úplně spokojený. Výsledky nejsou takové, jaké bych já chtěl, očekával a přál si. A dokud nebudou, spokojený nebudu. Jsem prostě závodník.
Těší vás alespoň, že jste zpátky ve velkém seriálu?
Na jednu stranu jo, na druhou v něm nejsem, jen abych se účastnil. Z toho už jsem vyrostl. Nechci se účastnit. Neříkám, že bych byl radši doma, ale prostě nechci být v závodech do počtu.
Bolelo vás, když jste musel šampionát na nějaký čas opustit?
Upřímně, nebolelo. Poslední sezona v superbicích byla tak katastrofální, co se týká materiálu, že jsem byl rád, že jsem utekl. Víc bolela další sezona v Německu, kde jsem měl velká očekávání. Taky to ztroskotalo. Loni jsem se po dlouhé době nadechl a motocyklové závodění mě zase začalo bavit.
Jaký byl vlastně šampionát ve Španělsku?
Okruh od okruhu. Prestiž je obrovská, jezdí tam velká jména. Z tamního šampionátu vzešli slavní jezdci. Jenže sehnat partnery na španělský mistrák, který se jede jen ve Španělsku, je pro Čecha těžké. Závodila tam spousta národností a já nebyl jediný Čech ve startovním poli.
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Teď máte v Compos Racing Teamu českého parťáka Ondřeje Vostatka. Jak si vyhovujete?
Myslím, že dobře. Mimo závody spolu fungujeme, na závodech taky sdílíme společné cesty, spaní. Já jsem rád, že můžu mít rychlejšího a zkušenějšího parťáka, mám se od něj co učit. Zatím jsme v takové roli a já ji akceptuju.
Mluvilo se o vás jako o velkém talentu, jak jste to tehdy vnímal? A jak to vnímáte teď?
Velký talent je velké slovo. Já si myslím, že talent nějaký mám, ale ještě se nepodařilo všechno spojit, abych úplně ukázal svůj potenciál. Což mě mrzí. Zároveň mě to motivovalo vrátit se zpátky do světového šampionátu superbiků.
Když talent ukážete, co to bude ve výsledcích znamenat?
Nevím, nechci predikovat. Ale když člověk ukáže, že na to má, pak je všechno jednodušší.