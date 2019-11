Tvrdý boj ve Ferrari. Vettel a Leclerc obviňují jeden druhého

Pět kol před koncem Velké ceny Brazílie už bylo jasné, že druhý Hamilton je moc daleko, a tak týmová režie vzala za své. Začal Leclerc, z páté příčky se protáhl v první zatáčce podle obrubníku a posunul se na čtvrtou příčku před Vettela.



A čtyřnásobný mistr světa nezůstal ledově klidný. Ani dlouho nečekal a vrhl se do boje. Na rovince se dostal vedle svého mladého soupeře a chtěl vpřed. Před zatáčkou si začal dělat prostor, stáčel monopost vlevo, ale Monačan neuhnul. Namísto lehkého ťuknutí si oba prořízli pneumatiky. Kolem Leclercova kola okamžitě začaly létat cáry gumy, Vettel dojel jen o pár set metrů dál.

„Z mého pohledu to je jasné. Předvedl jsem úspěšný předjížděcí manévr v první zatáčce a před čtvrtou zatáčkou jsem byl vpředu. Jel jsem uprostřed a on mě zkoušel objet vnějškem. Bylo tam málo místa a on to musel vidět, když do toho šel. Potom na mě chtěl zatlačit, udělat si prostor a došlo ke kontaktu,“ popisoval dvaadvacetiletý závodník.

Leclerc litoval hodně toho, co se stalo. A nejen proto, že již je téměř nemožné připravit v posledním závodě Verstappena o třetí místo v šampionátu. „Je to ostuda, to se nemělo stát. Do té chvíle to byl skvělý závod, dramatický a dařilo se mi dostat vpřed. Tým si zasloužil mnohem lepší konec závodu,“ dodal mladík. Zároveň však trval na tom, že kolize nenaruší jeho vztahy s týmovým kolegou. „Jsme oba dost zralí na to, abychom to zvládli.“

Také Vettel litoval celé události a omlouval se týmu. Ale vinu za kolizi na sebe nevzal. „Neměl jsem vpravo dost místa, ale měl jsem lepší výjezd ze třetí zatáčky, tak jsem to zkusil. To je celé,“ řekl úsečně Němec.

A nijak zvlášť se o ostudné nehodě nechtěl vybavovat ani týmový šéf Mattia Binotto. „Nechci nikoho soudit. Ke kolizi jsou vždy potřeba dva jezdci a každý z nich má alespoň malé procento viny,“ uvedl tajemně.