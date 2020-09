Francouz Ogier bude na Turecké rallye hájit vedení v seriálu MS

„Na Tureckou rallye mám samozřejmě příjemné vzpomínky, protože jsme zde před rokem vyhráli. Zopakovat tento výsledek ale nebude jednoduché. Pro všechny je to extrémně těžká rallye, ale pro nás obzvláště, protože pojedeme první a budeme čistit trať,“ poukázal Ogier na skutečnost, že coby lídr MS vyrazí na šotolinové cesty v pátek jako první. „Máme ale za sebou několik vydařených testů a věřím, že se nám podařilo na autě udělat několik vylepšení a posunuli jsme se vpřed. Uvidíme, jak to půjde,“ uvedl šestatřicetiletý pilot továrního týmu Toyota.

Na nevýhodnou startovní pozici se chystá i Evans, který by se rád více přiblížil Ogierovi a výrazněji se zapojil do boje o titul. „Oproti minulému závodu se moje pozice příliš nezměnila. Chtěli jsme v Estonsku snížit náš odstup, což se nepodařilo. I kvůli tomu nejsme v roli, že bychom si mohli stanovovat nějakou taktiku. Jdeme prostě od rallye k rallye a teď se pokusíme udělat to nejlepší, co půjde, v Turecku,“ řekl Evans, který před rokem na startu ze zdravotních důvodů chyběl.

Navázat na vydařenou Estonskou rallye se bude snažit Tänak. Před rokem se mu v Turecku ale vůbec nedařilo a dojel až šestnáctý. „Chceme opět vyhrát, ale loni jsme viděli, že je to velmi těžká rallye. V Estonsku se nám podařilo obsadit první dvě místa, ale bylo to spíše díky chytrosti, naše rychlost nebyla taková. Erzety v Turecku jsou hodně drsné, takže se musíme snažit jet hlavně bez problémů,“ uvedl Tänak. „Samozřejmě ale, že chceme vyhrát a dál bojovat o titul,“ řekl vítěz závodu z roku 2018.

Hyundai spoléhá i na výkony Belgičana Thierryho Neuvilla a devítinásobného světového šampiona Sébastiana Loeba, jenž v Turecku třikrát vyhrál. Všechny triumfy si ale připsal v letech, kdy se soutěž konala v jiné části země. „Jsem nadšený, že se poprvé od Monte Carla postavím na start. Na šotolině pojedu dokonce poprvé od loňského Katalánska. Máme za sebou testování a já jsem připravený udělat pro tým to nejlepší, co půjde,“ řekl Loeb.

Centrem rallye je turistická oblast Marmaris na pobřeží Středozemního moře. Pořadatelé pro posádky připravili trať s dvanácti rychlostními zkouškami o celkové délce 223 km.