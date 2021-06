Trialisté míří na první díl domácího šampionátu do Březové

Pouze dva ze tří tradičních Mezinárodních mistrovství České republiky v trialu viděl loni Karlovarský kraj. Odjely se Bochovské šlapačky a závod v Kyselce. Vyvrcholení šampionátu Březová u Sokolova už nestihla uspořádat kvůli druhé vlně pandemie koronaviru.

MMČR v Trialu 19. - 20. 06. 21 Březová u Sokolova

17. - 18. 07. 21 Bochov

14. - 15. 08. 21 Kyselka

4. - 5. 09. 21 Nihošovice

2. 10. 21 Kramolín – jednotlivci

3. 10. 21 Kramolín - družstva

V kalendáři na letošní rok je Březová na prvním místě, i když oproti původnímu plánu s posunutým termínem. Z toho důvodu vypadl druhý závod v Tanvaldu, jenž se pro letošní rok definitivně ruší. A následují dvě zastávky v Karlovarském kraji. První je 17. a 18. července v Bochově a druhá 14. a 15. srpna v Kyselce. Začátkem září (4. a 5.) se jede v jihočeských Nihošovicích a vyvrcholení je naplánováno do Kramolína u Plzně, 2. října mezi jednotlivci a 3. října družstva.



Začátkem týdne už v Březové finišovala příprava tratí. „Ještě jsem měl nějakou myšlenku, a tak jsem na skále upravoval nějaké věci,“ hlásil ředitel podniku Pavel Karkoš. Posledních pět dní trávil v lese při stavbě a vymýšlení tratí šestikilometrového okruhu.

Po třetím závodě je třeba oznámit nominaci na mistrovství světa a z toho důvodu bude v Březové trať v nějaké náročnosti, aby se mohli reprezentanti dobře připravit. Ti už jsou v plném zápřahu z důvodu účasti na závodech mistrovství světa a Evropy.

Pozměněná pravidla

Do pravidel se nově zavedla možnost couvání na motocyklu, samozřejmě bez dotyku nohou země, překážky, stromu atd., což je atraktivnější pro diváky a pro jezdce možnost mít šanci opravy na překážce. Spíše administrativní změnou je změna označení jednotlivých kategorií. Ty bývaly označovány jako A, B, C a nyní Tr 1, Tr 2, Tr 3 jako přiblížení ostatním zemím, kde se tak již delší dobu označují.

Ve startovní listině je cca devadesát jmen napříč kategoriemi, od žáků, přes hobby až po mistrovské kategorie Tr 1, 2, 3, kde se jede o titul. Mezi nimi jsou také tři desítky zahraničních jezdců ze Slovenska, Polska, Německa a o něco méně z Rakouska, kde se zrovna jede vlastní mistrovství. „Je mezi nimi hodně jezdců, kteří jezdí mistrovství Evropy a světa. Jezdí k nám pravidelně. Jsme velmi oblíbení kvalitou a úrovní závodu,“ říká Karkoš.

Startovat bude pětinásobný mistr posledních let Martin Matějíček, na jehož formu a jízdu se Karkoš těší, protože je to jeho oblíbený jezdec. Dále bude startovat mnohonásobný mistr Martin Křoustek, který ve svých jedenačtyřiceti letech má pořád top kvalitu. Těmto na paty šlapou mladí jako David Fabián, úspěšný reprezentant v mistrovství světa i Evropy. „To je takové želízko, které je vidět i venku. Dále Matěj Mrázek, jenž loni postoupil do nejvyšší kategorie,“ připomíná ředitel závodu. Ze zahraničních jsou to třeba Jonas Schiele, Godnie Bereiter a Marek Menter.

Pěkná podívaná na nejmenší

Zajímavé je to také na opačné straně, v žákovských kategoriích. „Je velmi hezké se dívat, jak se ty děti vyvíjí.“ Na startu budou i tři ženy. Denisa Pecháčková, která naskočila letos do kolotoče mistrovství Evropy a hned zvítězila ve své kategorii a je bývalou mistryní světa v cyklo trialu. Dále Petra Budínová, obě by měly reprezentovat republiku v září na mistrovství světa družstev v Dánsku.

Také trocha historie

V neděli se ještě pojede kategorie klasik. „Jsou to motorky vyráběné do roku 1991, vzduchem chlazené. Jedou úroveň hobby, ale je velmi hezké se na ně dívat, protože ty staré motorky mají svoje kouzlo,“ láká Pavel Karkoš.

Z Trial teamu Březová pojede Richard Kůta v kategorii Tr 3, velmi talentovaný žák. Dále z kraje pojedou třeba bochovský junior Petr Roštejnský (Tr 3) a Pavel Biel (hobby).

Do kraje se špičkový trial měl dostat ještě jednou, kdy se v Sokolově na Medardu mělo konat mistrovství světa. Loni se evropský šampionát v trialu konal v Březové. Bylo to pošestnácté na území republiky, premiéru měl v roce 1974.

„Chtěli jsme pořádat, ale museli jsme udělat rozhodnutí mnohem dřív a protože dlouho byla pandemická situace špatná, tak jsme to museli zrušit. Na příští rok plánujeme mistrovství Evropy,“ dodává Pavel Karkoš.

Tradice v Březové je velká

Město Březová je trialu velmi nakloněno. „Má to historickou návaznost. Jsme meka biketrialu a od roku 1991 organizujeme celou řadu světových i evropských šampionátů. Pavel Karkoš, jeden z odchovanců a nynější předseda komise trialu Autoklubu ČR, se dal na cestu klasického trialu a myslím, že atmosféra a prostředí je něco hodně podobného,“ doplňuje Miroslav Bouda, starosta Březové.