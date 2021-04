První trénink v Portugalsku vyhrál Bottas, zmatený Vettel si spletl boxy

Jedenatřicetiletý rodák z Nastoly Bottas navázal na první tréninkové triumfy z předchozí GP Emilie Romagny, zatímco jeho nizozemský protivník si stěžoval při jízdě na měkkých pneumatikách na vibrace ze svého monopostu.

Ve voze Alfa Romeo se pak poprvé představil Callum Ilott, který z pozice rezervního jezdce nahradil v páteční jízdě Antonia Giovinazziho. Dvaadvacetiletý Brit zajel v prvním tréninku 17. čas.

Kuriózní chyby se dopustil Sebastian Vettel, který si během tréninku spletl boxová místa a na chvíli zastavil před garáží McLarenu. „Jednou se to už muselo stát. Divil jsem se, že tam nikdo není,“ smál se do vysílačky německý jezdec, jenž si stále po přestupu do Aston Martinu zvyká na jiné místo v boxech

Druhý trénink začne v Portugalsku v 16:00.