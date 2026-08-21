Trať na ostrově Man má další oběť. Zahynul tam druhý motocyklista ve dvou dnech

Informovali o tom pořadatelé. Velká cena se jezdí na stejné trati, jež vede po běžných silnicích přes města či horské úseky jako slavnější Tourist Trophy. Oba závody mají od roku 1911 už 273 obětí.
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Mr. Barum má limity. Není mi pětadvacet, nic nebudu přehánět, líčí Kopecký
Devětadvacetiletý Poncini i tamní obyvatel Naughton se účastnili kvalifikace na Grand Prix. Ta je zejména pro amatérské a méně zkušené závodníky. Motocyklisté na ostrově v Irském moři dosahují na trati Snaefell Mountain Course rychlosti až 300 km/h a často závodí v blízkosti domů, kamenných zdí nebo stromů.