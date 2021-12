Hamilton tu křivdu nezapomene, řekl šéf stáje Mercedes Wolff

Přestože by Mercedes měl z Wolffova pohledu šanci u běžného soudu protest vyhrát, zkušený funkcionář vysvětlil jeho stažení rozdílem mezi pravdou a spravedlností. Po událostech v Abú Zabí se Wolff ani Hamilton nezúčastní slavnostního vyhlášení Mezinárodní automobilové federace (FIA) v Paříži.

Podle šéfa týmu Mercedes Tota Wolffa se britský jezdec formule 1 Lewis Hamilton nikdy nepřenese přes události z Velké ceny Abú Zabí, kde mu byl podle jeho nadřízeného „ukraden" mistrovský titul. Zároveň ale doufá, že to Britovu budoucnost v šampionátu neovlivní.

„Ano, ani jeden z nás tam nebude. Nebudu tam kvůli loajalitě k Lewisovi a také vzhledem ke svému osobnímu přesvědčení. Bude nás reprezentovat (technický šéf týmu) James Allison, který převezme trofej pro vítěze Poháru konstruktérů jménem všech našich zaměstnanců. Podařilo se nám to poosmé za sebou a zaslouží si být ocenění. Je to fantastický úspěch, na který jsme hrdí,“ řekl Wolff agentuře Reuters.

Mercedes dnes oznámil, že se nebude odvolávat proti výsledkům závěrečné GP Abú Zabí, a tím potvrdil v pozici nového šampiona Maxe Verstappena z Red Bullu. Wolff ale netajil, že v něm zůstala křivda. „Zabere to dost času, než strávíme vše, co se v neděli stalo. Nemyslím ale, že se přes to někdy přeneseme. A rozhodně není možné, aby to zvládl samotný jezdec. Chci doufat, že tím dokážeme projít, nicméně on tu bolest, kterou musel v neděli vytrpět, nikdy nepřekoná,“ řekl Wolff o Hamiltonovi.

Šestatřicetiletý Brit, který doplatil na sérii kontroverzních verdiktů ředitelství závodu před posledním kolem závodu, má v Mercedesu uzavřenou dvouletou smlouvu. „Věřím, že Lewis bude pokračovat v závodění dál, protože je to největší pilot všech dob. Srdce závodníka mu řekne, že by měl pokračovat, protože je na vrcholu. Nicméně je třeba překonat bolest, která mu byla v neděli způsobena. On je muž s jasnými hodnotami,“ uvedl Wolff.

Německý funkcionář je přesvědčený, že by Mercedes mohl za běžných okolností vyhrát odvolání a následný soud. Podle něj je ale rozdíl mezi pravdou a dosažením spravedlnosti. Každý krok konzultoval také s Hamiltonem.

„Věříme, že bychom měli velmi silné argumenty, a pokud by to mělo být rozhodnuto u běžného soudu, bylo by téměř zaručené, že bychom vyhráli. Problémem ICA (Odvolací soud FIA) ale je, jak je strukturován. FIA si nemůže známkovat své vlastní domácí úkoly. Je tedy rozdíl mít pravdu a dosáhnout spravedlnosti,“ prohlásil Wolff. „Bylo pro nás a pro Lewise ale velmi těžké stáhnout to odvolání, protože jsme se stali obětí křivdy,“ doplnil.

Je připraven spolupracovat se speciální komisí FIA, která má provést analýzu závěru Velké ceny v Abú Zabí. Odmítl ale přímou komunikaci s ředitelem závodu Michaelem Masim.

„Nemám zájem s ním mluvit. Rozhodnutí, která se přijala v posledních čtyřech minutách závodu, připravila Lewise o zasloužený titul mistra světa. Okrást ho v posledním kole závodu je pro mě nepřijatelné. Mé hodnoty a zásady se neslučují s rozhodnutími, která se v neděli udělala,“ prohlásil Wolff.