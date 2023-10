Úspěšný rok končí. Co dál, Vrátný netuší, o Dakaru se rozhodne

„Titul vicemistra světa patří celému týmu, nejen nám třem, co jsme byli v kabině,“ prohlásil pilot vozu Tomáš Vrátný, s nímž tvořili posádku navigátor Bartolomiej Boba a mechanik Jaromír Martinec.

Do šampionátu se započítával Dakar, který se jezdí v Saudské Arábii a na němž začátkem roku byl Vrátný devátý, a říjnová Rallye du Maroc.

„V Maroku jsme byli celkově třetí, ale mezi kamiony přihlášenými do světového šampionátu jsme vyhráli. Pomohly nám i bonusy za vyhrané etapy,“ přiblížil Tomáš Vrátný, jehož tým z pěti marockých etap vyhrál tři.

Leč rozhodující byla až ta poslední.

„Měli jsme i teoretickou možnost zvítězit v celém mistrovství, ale opravdu jen teoretickou. I druhé místo bylo hodně nejisté,“ vyprávěl Vrátný. „Po vyloučení Martina Macíka se všechno zamíchalo.“

Macíka pořadatelé v Maroku diskvalifikovali, protože měl nepovolený výkon motoru. Komisaři Mezinárodní automobilové federace (FIA) v jeho autě přeměřili restriktor, což je součást motoru určující, kolik vzduchu se do něj dostane, a ten neodpovídal pravidlům.

„K tomu Janus van Kasteren v poslední etapě zlomil rám,“ dodal Vrátný. „Všechny etapy byly pořádná rozbíječka. Na trati nebylo ani tolik písku jako řečišť a kamenitých úseků. To vyhovuje tatrám. My jsme sice měli forda, ale na tatrováckém podvozku. Iveca (speciál van Kasterena) na takovém povrchu trpí. Přesto jsem nikdy neviděl, že by někomu při normální jízdě praskl rám.“

Jenže ani Vrátného posádka nedojela bez úhony...

„Několik kilometrů před cílem nám odešlo turbo. Kvůli tomu jsme se museli vyhnout písečným dunám, takže jsme neprojeli některé kontrolní body a dostali penalizaci tři a půl hodiny. Zvládli jsme aspoň jeden point v závěrečných dvou stech metrech.“

Titul světového šampiona získal vítěz letošního Dakaru Janus van Kasteren, třetí byl Martin Macík.

Neznehodnocuje šampionát, že se do něj počítaly jen dva závody?

„Ne. Boj o medaile se stejně zúžil na van Kasterena, Macíka a nás. A Dakar a Maroko jsou největší závody,“ uvedl Tomáš Vrátný, který je přesvědčený, že ve hře o titul bylo kolem dvaceti posádek z těch, které se do mistrovství světa předem přihlásily. „Je ale fakt, že původně jsme měli jet čtyři rallye. Jenže pořadatelé v Kazachstánu a Abú Zabí kategorii kamionů nevypsali.“

Vrátný se tomu nediví.

„Kamion váží až jedenáct tun. K tomu má obrovskou sílu dvanácti set koní. Nechci říct, že za námi zůstává spoušť, že jsou tratě rozbité, ale je to tak... Pohled na to, co se s takovými kolosy dá dělat – létat, skákat – je však fascinující. A můžete udělat i kotoul, což se nám podařilo před dvěma roky v Saudské Arábii po třiadvacetimetrovém skoku z duny. Bohužel po něm jsme už nemohli jet, ale hlavně, že se nikomu nic nestalo.“

Co bude příští rok, Tomáš Vrátný zatím netuší. „Ještě ani nevíme, zda FIA šampionát kamionů vypíše. Šéfové federace uvažují, že ho budou pořádat co druhý rok.“

Každopádně Fesh Fesh Team, který má více posádek, se chystá na Dakar. Zda ho pojede i Vrátný, jisté není. „Musím na lékařský zákrok, na operaci, což ovlivní náš program,“ řekl Tomáš Vrátný. „Nevím, jestli stihnu Dakar, ale ve hře je i Afrika Eco Race. Pokud bych nemohl nikam, byl bych nešťastný.“

Díky dobrým vztahům nelpí ředitel Rallye Dakar David Castera na tom, aby Vrátný poslal včas přihlášku. „Říkal mi, že když včas nalodím auto, pojedu,“ usmál se Vrátný.