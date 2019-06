Richtr: Změnit pravidla v F1 je těžší než schválit v Česku zákon

Proč tomu tak podle vás je?

Je to kombinace dlouhodobé dominance Mercedesu, letos přímo drtivé, a příliš úzkoprsého přístupu k výkladu pravidel. Ten si přejí závodníci, protože chtějí vědět, co si mohou dovolit, co ne. Jenže pak z toho plyne taková interpretace jako v Kanadě, která byla pro F1 absolutním průšvihem. Vyvrcholilo to ve Francii, což je nešťastný okruh. K všeobecné frustraci přispěl ještě jeden faktor.

Jaký?

Loňský rok přinesl pěkný mix výsledků v kvalifikaci i závodech. Nastalo přesvědčení, že se to láme. Že Ferrari i Red Bull jdou nahoru a že sezona 2019 bude úplně perfektní. A ono… Víte co. Místo toho, aby nastala nová éra, začaly vyhrávat další týmy a zase se to řezalo, přišla ledová sprcha. Je nutné, aby šance týmů ze středu pole bojovat o výhry byla mnohem vyšší. Pak to bude záživné.

Jak toho docílit?

Prostředí F1 je zamčené kontrakty. Jsou tu týmy, federace FIA, vedení šampionátu. Schvalování pravidel je ještě složitější než schvalování zákonů v Česku. Kdokoliv přijde s návrhem na změnu řádů, techniky i finančních pravidel, nemá šanci. To se může změnit v roce 2021, kdy současné nastavení končí. Podle mě je největším problémem, že auto za sebou vytváří turbulence a dá se za ním závodit jen s odstupem šesti vteřin. Musí se změnit aerodynamika tak, aby zůstal přítlak, ale aby auto v závěsu mohlo něco dělat. Ale F1 je strašně konzervativní.

Což znamená?

Vedení by mělo současná pravidla sebrat a zahodit. Ale tím, že to vedou lidi, kteří mají v F1 historii, toho nejsou schopni. Nejsou schopni revoluce. Ale hlavní věc je udělat pravidla tak, aby pilot ze tří čtvrtin rozhodl o výsledku. Kdyby si Schumacher sedl do většiny současných aut, tak by se na stupně nedostal. Neměl by šanci, což je špatně. F1 nedělá atraktivní značka auta, ale borci jako Räikkönen, Alonso, Vettel, Verstappen. A pokud oni, kteří táhnou, nebudou mít možnost ovlivnit výsledek, bude to špatně dál.