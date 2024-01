Srážka s autem v protisměru na Dakaru. Ani se neomluvili, láteřil Ouředníček

Ke srážce došlo pět kilometrů před cílem 27 kilometrů dlouhého prologu.

„Francouzská posádka s číslem 246 jela přímo ve stopě v protisměru, takže do nás narazila. Naštěstí jsme to zvládli ubrzdit. Kdyby to bylo na nějakém vzdálenějším místě, mohlo to být velmi špatné. Je to absolutně nesportovní a nebezpečné chování, a proto jsme to nahlásili na FIA,“ popsal rozladěný Ouředníček nehodu v tiskové zprávě.

Ještě víc než tento incident ho však namíchla jeho (ne)dohra. „Posádka za námi nepřišla, neomluvila se, ani nepřislíbila úhradu škody (odnesla to přední maska auta). Takové chování jsme nemohli nechat jen tak. Bohužel tenhle incident nás stál podle kamerového záznamu minimálně 17 míst v celkovém umístění,“ pokračoval brněnský pilot, který se na Rallye Dakar vrátil po dvouleté odmlce.

Startuje na speciálu Toyota Hilux GR T1+, který je konstrukčně stejný jako auto, s nímž dvakrát po sobě vyhrál dakarskou rallye Násir al-Attíja.

Ve výsledkové listině Ouředníček po prologu figuroval na 51. místě se ztrátou 3:39 minut na vítěze. „Naše Toyota Hilux předvedla mimořádně dobrý výkon a nasadila dobré tempo,“ pochvaloval si. „Měli jsme vše zvládnuté: nové pneumatiky, snímač TPMS pro pneumatiky a nové mapování, které jsme si s inženýrem zkontrolovali hodinu před startem. Všechno bylo super. Pak jsme si 15 minut před samotným startem při nastavování tlaku v nových pneumatikách všimli, že pravá zadní pneumatika ztrácí tlak, takže jsme ji museli vyměnit. To nás stálo čas na přípravu,“ podotkl.

Po dojetí se musel Ouředníčkův navigátor David Křípal pustit nejen do opravy přední masky, ale také vyřešit nové problémy se zadními poloosami.

S nebezpečnými nehodami, které mohly skončit hůř, než nakonec skončily, má Ouředníček zkušenosti již z dřívějška.

V roce 2020 měl obrovské štěstí v závěru 6. etapy, když zhruba tři kilometry před cílem v Rijádu do jeho automobilu Ford Ranger z boku v plné rychlosti napálil kamion pilotovaný Nizozemcem Martinem van den Brinkem. Z přední části Ouředníčkova vozu zbyla víceméně jen hromada šrotu.