Na Africa Eco Race se těším, ale bude to těžký závod, tuší jezdec Ouředníček

Africa Eco Race První ročník závodu Africa Eco Race se konal na přelomu let 2008 a 2009.

Startovní ceremoniál se uskuteční 28. prosince 2024 v Monaku, poté se celý závodní peloton přepraví lodí do Afriky.

Trasa měří přes 5 900 kilometrů a zavede závodníky do hloubi severozápadní Sahary, po jedenácti etapách a 3 572 měřených kilometrech v Maroku, Mauritánii a Senegalu končí závod 12. ledna u ikonického Růžového jezera nedaleko senegalské metropole Dakar.