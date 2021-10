Enge se zase posadí do formule. Jediný Čech v F1 oslaví jubileum v Mostě

Nejen vzpomínání, ale pořádná jízda! Tomáš Enge se v Mostě posadí do monopostu formule 1, s nímž jako první a dosud jediný Čech závodil v seriálu mistrovství světa. Jeho nedělní exhibice zpestří víkendový The Most World Weekend, během kterého se na okruhu pod hradem Hněvín uskuteční světové šampionáty motocyklových vytrvalců a cestovních vozů.