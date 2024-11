Odměna za vytrvalost. Tolikrát jsme byli blízko, titul si zasloužíme, jásá Neuville

„Brzy mi došlo, že to byly dobré zprávy,“ usmíval se. „Ale i tak nějakou dobu trvalo, než jsem si opravdu uvědomil, co jsem dokázal.“

Neuville byl všeobecně považovaný za jednoho z nejlepších jezdců, kteří ve WRC nikdy nevyhráli titul.

To už neplatí.

Věčný čekatel se dočkal.

Na závěrečném podniku sezony měl zdánlivě snadnou úlohu – získat „pouhých“ šest bodů, aby za sebou udržel nejbližšího pronásledovatele a týmového kolegu Otta Tänaka (pokud by Tänak vyhrál).

Jenže v rallye nikdy nevíte a lehký úkol se nedlouho po startu závodu změnil v nepříjemnou tryznu. V páteční první etapě se potýkal s technickými problémy, jeho hyundai neměl kvůli potížím s turbodmychadlem potřebný výkon a Belgičan se propadal pořadím.

Thierry Neuville bilance ve WRC 167 závodů

21 vítězství

69 umístění na stupních vítězů

408 vyhraných rychlostních zkoušek

1 titul mistra světa (2024)

V sobotu se ale dokázal posunout na sedmou příčku a nakonec získal bodů sedmnáct. I proto, že mu nevyzpytatelný sport nadělil další dárek – Tänak v úvodu závěrečné etapy havaroval.

„Ani nevím, co na to říct. Myslím si ale, že si titul zasloužíme. Několikrát jsme byli velmi blízko. Vždy tomu dáváme všechno a letos jsme byli odměněni. Byl to velmi náročný rok, velmi těžký a tlak – zejména na této soutěži – byl větší, než jsme potřebovali,“ popisoval Neuville.

Po Tänakově odstoupení z něj však veškerá nervozita opadla. Stačilo vůz dovézt do cíle a tam odšpuntovat oslavy.

Konečně!

SPRCHA V CÍLI. Takhle ve finiši Japonské rallye vítali čerstvého mistra světa Thierryho Neuvillea.

Vždyť Neuville za roky v rallye získal nálepku věčně druhý. Už ve své druhé kompletní sezoně v elitní klasifikaci WRC skončil těsně pod vrcholem. Málokoho by napadlo, že na titul bude čekat tak dlouho.

Jistě s tím nekalkulovali v týmu Hyundai, kde z Neuvillea hned v následujícím roce 2014 udělali týmovou jedničku. Po devíti titulech Sébastiena Loeba za sebou však začala neméně neochvějná éra jeho jmenovce a krajana Ogiera.

Suverénní Francouz byl nad možnosti obrýleného Belgičana. Během dvanácti sezon byl pětkrát vicemistrem světa (2013, 2016–2019), třikrát skončil třetí. Ale nevzdal se. Vydržel. Trpělivě získával zkušenosti. „Naučil jsem se, jak se vyrovnat s tlakem, únavou a neúspěchem. Vím, že nelze vystoupat na vrchol, aniž by si člověk prošel náročnými chvílemi. Já se nevzdávám.“

Nepřestával věřit, že jednou bude ten nejlepší.

„A tenhle sen se mi teď splnil.“