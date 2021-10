Zázrak v Texasu. Z děsivé nehody vyvázli všichni jezdci bez zranění

Ne, mluvit o zázraku není přehánění, však i Karel Abraham, bývalý pilot MotoGP, který závod komentoval pro stanici Nova Sport, tvrdil: „Spadl mi kámen ze srdce. Všichni mají obrovské štěstí, že odcházejí po svých. Byl to velký motocyklový zázrak.“

Na dlouhé rovince okruhu v Texasu, kde jezdci této kategorie dosahují rychlosti až 240 kilometrů v hodině, totiž Turek Deniz Öncü spustil svou riskantní jízdou řetězovou reakci. Změnil jízdní stopu, čímž do něj předním kolem ťukl Španěl Jeremy Alcoba, jenž následně spadl k zemi. V tu chvíli se zezadu přiřítil Andrea Migno, Ital se symbolickou přezdívko MIG 16, jenž přes Alcobovu motorku vyletěl vzhůru a po několika metrech tvrdě dopadl na asfalt.

To stejné potkalo i Španěla Pedra Acostu, který navíc narazil do svodidel. To mohlo mít fatální následky!

Děsivá nehoda však naštěstí měla po pár vteřinách strachu šťastný konec.

Trio všech si stouplo na nohy a odešlo po svých.

Öncü byl následně traťovými maršály vyloučen ze dvou dalších závodů, neboť vyjetím ze stopy byl uznán za viníka hororové nehody. Jde o tvrdý trest, neboť naposledy dostal stopku na dva závody před třemi lety Romano Fenati, který popadl přední brzdu Stefana Manziho. Na svůj Instagram pak potrestaný Turek napsal: „Jsem šťastný, že vidím, jak všichni kluci po této děsivé nehodě sami odešli a jsou v pořádku.“

Mimochodem malý zázrak je, že všichni tři si připsali za nedělní klání body a třeba Acosta zůstal v čele šampionátu. Jak to? Po nehodě zavlály červené vlajky a závod byl přerušen. Stalo se tak ale už podruhé, neboť o pár minut dřív musel být zastaven kvůli nehodě Filipa Salače (i on je naštěstí v pořádku) a podle pravidel se výsledky počítaly po prvním přerušení.