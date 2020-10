Ricciardův závod: Tetování šéfa, zapomenuté shoey a pódim po 10 letech

Ačkoliv Lewis Hamilton vyrovnal po bezchybné jízdě rekordní počet vítězství Michaela Schumachera, vzal to s klidem hráče pokeru. Tým Mercedes mu pogratuloval, poděkoval a jede se dál. Extáze vybouchla jinde, u francouzského Renaultu.



„Jsou to stupně vítězů? Ano? Vážně si to užívám! Skvělý pocit,“ hlasitě se smál do vysílačky po průjezdu kolem šachovnicového praporu Daniel Ricciardo. Trvalo mu dva roky, než se vrátil na pódium. Jeho tým však čekal pětkrát déle. V roce 2010 získal pro Renault třetí místo při Velké ceně Belgie polský závodník Robert Kubica. Poté dokonce na čas Francouzi z Grand prix odešli a od návratu v sezoně 2016 jim trvalo dlouhých pět let, než se jejich barvy zase objevily mezi nejlepšími.

Na vině dlouhého čekání byl zejména motor, protože Renaultu se několik let nedařilo snížit výkonnostní ztrátu na konkurenty z Mercedesu a Ferrari. To už však neplatí, Renault vyrábí pro formuli 1 silnější motor než mají Italové a odstup za Mercedesem není tak zásadní. Ve spojení s rychlíkem Ricciardem se stal na Nürburgringu třetím nejlepším vozem.

Daniel Ricciardo ze stáje Renault na okruhu v Budapešti

„Byla to dlouhá cesta a teď mám skvělý pocit,“ nechal se po závodě slyšet Abiteboul. „Bereme to jako milník, už nějakou dobu jsme byli blízko a konečně to je tady. Možná potřebujeme, aby měl někdo před námi problém, ale pokud dostaneme příležitost, umíme ji využít,“ zmínil fakt, že v šampionátu jsou dva týmy, Mercedes a Red Bull, které jsou stále ještě výkonnostně výrazně před Renaultem.



A hovořil také o sázce s Ricciardem, k níž se zavázal v neprozřetelné chvíli alkoholového opojení. Není příznivcem tetování a sám žádné nemá. To však bude brzo minulost. Teď si může pochvalovat snad jen už to, že místo a velikost obrázku, který mu Ricciardo vybere, si může určit sám. „A na velikosti záleží,“ komentoval to vtipně Abiteboul na stránkách Motorsport.com.

Shoey až v zákulisí

Kromě skvělých výkonů na trati se Daniel Ricciardo proslavil v F1 jako beznadějný vtipálek. A není to jen o tetování, na stupních vítězů, kde býval jako pilot Red Bullu častým hostem, popíjel pravidelně šampaňské ze své závodní boty. Samozřejmě z té, v níž právě projel cílem. A navíc často a rád nutil tuhle „ochutnávku“ každému, kdo se na vyhlašování trojice nejlepších nachomítl.

Rituální pití alkoholu z boty se nazývá shoey a jak Ricciardo před lety vysvětlil, přišla s ním skupinka australských pivařů, surfařů a rybářů, kteří si říkají příznačně Mad Huyes.

Na Nürburgringu na rituál Ricciardo zapomněl. Snad od samé radosti si dokonce ani botu nesundal. „Spíš to bylo zimou, šampaňské bylo opravdu ledové, a tak k tomu nedošlo,“ vysvětloval Daniel Ricciardo. 31letý Australan však nepatří mezi jezdce, kteří by nechali své fanoušky na holičkách. Z boty se poctivě napil hned poté, co skončil oficiální ceremoniál.