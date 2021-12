Česká stáj Buggyra ztratila pilota pro Dakar, Calvet má sádru na ruce

„Před Vánoci upadl při běhání v lese a vážně si poranil zápěstí. Vzhledem k charakteru zranění ruky padl návrh na speciální ortézu, Téo by do toho samozřejmě šel, nicméně aby toho nebylo málo, nakonec se stejně nakazil covidem a leží v horečkách,“ informoval v tiskové zprávě Martin Koloc, majitel Buggyry. „Je mi Téa líto, ale tak to někdy chodí.“

Calvetovu ruku zdobí sádra. Nebýt nákazy covidem-19, vydal by se na Dakar alespoň v roli pozorovatele. „Je to škoda a velká smůla. Téo byl odhodlaný jet na Dakar za každou cenu, aby byl týmu jakkoliv nápomocen. Nedá se nic dělat, život jde dál. Hlavně ať se brzy uzdraví. Nám nezbývá než doufat, že jsme si porci smůly vybrali ještě před Dakarem,“ věří Jan Kalivoda, ředitel komunikace Buggyry.

Kamion Tatra tak bude za českou stáj řídit jen Chilan Ignacio Casale, v kategorii bugin posadí do strojů Can-Am matadora Josefa Macháčka a arabskou hvězdu Saleha Al Saifa.

Už 44. ročník Rallye Dakar se pojede v Saúdské Arábii od 2. do 14. ledna 2022.