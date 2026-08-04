Rychlý Fin vyzve domácí elitu na Barum Rally. Kopecký chce další triumf

„Mistrovství Evropy je silný šampionát a pro mě je v současnosti ideálním prostředím, v němž se můžu znovu nastartovat,“ podotkl Suninen.
Dvaatřicetiletý Fin má na svém kontě 93 startů v mistrovství světa a tři umístění na stupních vítězů. Nejlépe dojel druhý v roce 2019 na Sardinii. To bylo v době, kdy působil v týmu M-Sport Ford World Rally Team. Pak přešel do Hyundaie, poslední start s továrním modelem nejvyšší kategorie WRC si připsal v roce 2023. Následovaly dva roky s modelem Rally2, aby loni vůbec nezávodil. Pro letošní sezonu ovšem dokázal naplnit rozpočet a do závodního kolotoče se vrátil naplno. Závodí rovnou ve dvou seriálech.
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V mistrovství světa WRC2 pilotuje Toyotu GR Yaris Rally2 a „noty mu čte“ Janni Hussiová. Po víkendové Finské rally jim patří bronzová příčka. V mistrovství světa řídí Škodu Fabii RS Rally2 a spolupracuje s Antti Haapalou. Po Polsku seriál vedou. Z osmi letošních startů dojel Suninen šestkrát na stupních vítězů (v MS v kategorii WRC2, v ME absolutně), jednou byl čtvrtý a jednou havaroval v předposlední rychlostní zkoušce z prvního místa.
Kromě finského esa dorazí do Zlína většina pravidelných účastníků letošního mistrovství Evropy. Přijede druhý Ital Andrea Mabellini, jenž řídí novou Lancii Ypsilon Rally 2, třetí Polák Miko Marczyk, který obhajuje loňský titul, a jeho krajan Jakub Matulka, jenž je pátý (oba Škoda Fabia RS Rally2).
Bohužel chybí průběžně čtvrtý Ital Giandomenico Basso, který dal přednost soutěži na Madeiře. Zkušený 52letý jezdec by přitom představoval příjemné zpestření startovní listiny. Ve Zlíně několikrát závodil, na stupních vítězů dojel už v roce 2005.
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Všem pravidelným účastníkům mistrovství Evropy včetně Suninena je ovšem jasné, že proti domácí elitě to nebudou mít jednoduché. Cizinci se totiž v posledních letech prosazují jen ztěžka.
Putovní pohár pro vítěze zamířil do zahraničí naposledy v roce 2012. Tehdy slavil jiný Fin Juho Hänninen, jenž hájil barvy továrního týmu Škoda Motorsport. Od té doby vyhrává jeho kolega Jan Kopecký, tedy až na dvě výjimky. Byli jimi v roce 2014 Václav Pech a předloni Dominik Stříteský.
Jak rychlý letos bude na Zlínsku Kopecký, o tom fanoušci debatují už dlouhé týdny. Letošní sezona zatím nevychází podle představ jedenáctinásobného mistra republiky, který na Barumce slavil dvanáctkrát. Ani jednou nevyhrál a průběžně je až třetí. Vzhledem ke svým obrovským zkušenostem i kvůli náročnosti soutěže ale k favoritům pochopitelně patří.
„Pokud chceme ještě pomýšlet na titul, nezbývá než na Barumce vyhrát,“ uvědomuje si Kopecký. „Je před námi pořádná výzva a my se připravíme, jak nejlépe to půjde.“
Na nejvyšší mety se cítí také Filip Mareš (Toyota), Adam Březík (Škoda) nebo Rakušan Simon Wagner (Hyundai).
„Věřím, že na Barumce si spravíme chuť,“ poznamenal Březík, který minule na Bohemii havaroval.
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To bylo drama: Bohemia rallye vyhrál Stříteský o dvě sekundy před Marešem
Velkou neznámou je případný start Stříteského, který před týdnem těžce havaroval v Polsku. Lídr domácího šampionátu, který vyhrál tři soutěže ze čtyř, přihlášku sice poslal, ale o rozhodnutí o jeho případné účasti padne až na poslední chvíli. Záležet bude na zdravotním stavu.
Ve startovní listině figuruje 116 posádek ze dvaceti států. Účastníci přitom nejsou jenom z Evropy, ale také z Japonska nebo například Bolívie. Na všechny čeká 13 rychlostních zkoušek a 205 ostrých kilometrů.
Soutěž startuje v pátek 14. srpna městským testem, vítěz se objeví na cílové rampě o dva dny později v 17.30