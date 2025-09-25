Novotného smolná sezona: někdy error, jindy sestřelený. Otestuje nový stroj i tým

Nejlepší umístění v seriálu vybojoval na domácí trati v Mostě, kde skončil na 18. místě. „Ani jednou se mi nepovedlo dát mistrovské body, takže nemůžu mluvit o úspěchu. V polovině seriálu jsem to utnul,“ nedokončil letošní světový šampionát.
Novotný se po roce a půl rozešel i s týmem Accolade Smrz Racing BGR, dojem z pokaženého ročníku ale ještě může vylepšit. Od pátku do neděle si v posledním závodě německého šampionátu na Hockenheimringu otestuje, jak by mohlo fungovat spojení s novým týmem SP race project.
|
Vychovat si mistra světa. Příběh českého moto týmu s velkým snem
„Shodli jsme se, že si to v Německu vyzkoušíme, pojedu na divokou kartu. A uvidíme, jestli se z toho vyvine dlouhodobější spolupráce.“
V Německu se bude závodit v nově vzniklé třídě Sportbike, která v příštím roce světového šampionátu nahradí kategorii Supersport 300. „Bude se jezdit na silnějších a těžších strojích, což je pro mě lepší. Jsem trochu vyšší a těžší, v třístovkách jsem měl tendenci na rovinkách trochu ztrácet, neměl jsem tak dobrou aerodynamiku. A silnější motorka snižuje váhové rozdíly,“ vysvětluje Novotný, jenž osedlá stroj Aprilia RS 660.
Na Hockenheimringu už jednou závodil a trať je to hodně náročná. „Asfalt je tam celkem drastický, už je to stará trať s nerovnostmi, na vodě je to hodně klouzavé. Ale mám na to celkem dobré vzpomínky, zajel jsem si tam páté místo. Teď se těším, až to vyzkouším i na aprilii.“
O umístění až tolik nepůjde. „Samozřejmě bych chtěl atakovat vyšší příčky, ale uvidíme, jaké budou podmínky a co bude reálné. Postupně bych se chtěl v tom víkendu zlepšovat, sžívat se s motorkou i týmem, abychom se poznali v závodních situacích a dalo nám to nějaký směr do budoucna,“ uvažuje rodák z Brna.
Dlouhodobé cíle má pořád vysoké. „Chci se dopracovávat na vyšší příčky, inspirovat se od nejlepších, mít dobré podmínky. Můj neúspěch na šampionátu v SP300 mohl být způsobený mojí výškou a váhou, ale také nedostatkem zkušeností na té motorce. Mimo závodních víkendů jsem na ní neodjezdil skoro nic.“
|
S vědou pro titul mistra světa. Nikdo tady není pomalý, zjistil Kocourek v Mostě
Roli v tom hrály finance. „Je to finančně náročný sport. A když člověk není z bohaté rodiny nebo nemá velkou podporu sponzorů, je těžké shánět budget už jen na celou sezonu, natož na individuální tréninky,“ líčí talentovaný závodník, jehož snem je probít se jednou do královské kategorie MotoGP. „Sním rád, a chci nechávat své sny živé. Vždy budu dělat vše pro to, aby se změnily v realitu. Jasně, je to hodně daleko, ale naděje umírá poslední.“