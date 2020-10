Severočeský závodní tým MKR si pojistil van den Brinka

„Teď nás hodně zbrzdila koronavirová pandemie. Už se všichni těšíme, až tato doba skončí. Nejde ani tak o práci na dílně, té je stále plno, ale člověk by chtěl vidět, že má smysl. Vždyť my potřebujeme především závodit. Nečekáme na to jen my, ale i fanoušci celého motoristického světa. Nově podepsaná spolupráce s Martinem nám tak zejména umožňuje dále pracovat na novém kamionu a na jeho inovacích, které nám následně přinesou tolik vytoužené úspěchy,“ sdělil Mario Kress, šéf týmu MKR Technology.

Martin van den Brink usedne do speciálu Renault Trucks C460, který je na první pohled vizuální kopií hybridu, kterým Kress v loňském roce jako první na světě zaujal dakarské publikum.

„Hybrid je stále velmi živý projekt, který ladíme k jeho dokonalosti. Je to mimořádně zajímavá cesta, na kterou jsme se vydali a ze které určitě nechceme sejít,“ ujistil Kress.