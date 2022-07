Tahače se po třech letech vrací na Nürburgring, Lacko chce na pódium

„Nürburgring beru hlavně jako přípravu na Most, kde se chci našim fanouškům ukázat v plné parádě. To, co se dělo v předchozích podnicích, hážu za hlavu. Moc se těším na bouřlivou atmosféru plných tribun,“ uvedl Lacko a poukázal na fakt, že po Německu se seriál ME přesune na sever Čech.

Průběžné pořadí šampionátu 1. Kiss (Maď./MAN) 160, 2. Lenz (Něm./MAN) 128, 3. J. Hahn (Něm./Iveco) 115, 4. Lacko (ČR/Buggyra) 87.

Sedmatřicetiletý pilot zatím neprožívá ideální sezonu, ve dvou ze tří podniků šampionátu se nedokázal prosadit na stupně vítězů. „U nás se neškrtají žádné výsledky, všechny závody se počítají a problémy může mít každý.

V Maďarsku měl bouračku i letos zatím suverénní Kiss. Samozřejmě ale, že je těžší dohánět a body ze začátku chybí. Postavení v mistrovství Evropy je ale zbytečné teď řešit, můžeme se o tom bavit třeba v Zolderu,“ podotkl Lacko.

Na Nürburgringu se závody ME konaly naposledy v roce 2019. Následující sezonu zrušil covid, loni zasáhly přírodní živly. Krátce před plánovaným termínem postihl celé Ardeny liják a způsobil ničivé povodně s oběťmi na životech. Areál se tak proměnil v evakuační centrum.

„Půlka výpravy byla tehdy už na cestě, ale z hodiny na hodinu byl závod zrušen. Bylo nám to líto, ale jsou chvíle, kdy musí jít sport stranou,“ řekl šéf komunikace Buggyry Jan Kalivoda.

Letos by nic podobného hrozit nemělo a týmy i jezdci se těší na skvělou atmosféru, která vždy na Nürburgringu panuje. „Během víkendu tradičně do hlediště dorazí na 200 000 fanoušků. Bude to velká show a věřím, že co se týče výsledků, budeme její součástí,“ přál si Kalivoda.

„Neházíme ručník do ringu a budeme bojovat. Loni se tam kvůli povodním nezávodilo, tak uvidíme, jak to bude letos vypadat,“ dodal Lacko.